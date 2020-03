WhatsApp dobio dark mode na iOS-u i Androidu

Nakon višemjesečnog iščekivanja službeno je potvrđeno da je WhatsApp dobio podršku za tamni način rada na svim podržanim mobitelima. Bez obzira koristite li iOS ili Android, ažuriranjem WhatsAppa na najnoviju inačicu moći ćete iskoristiti prednosti dark modea, u posljednje vrijeme iznimno popularnog načina rada koji ne zamara oči kod dugotrajnog gledanja u ekran.

Aplikacija za dopisivanje, inače u vlasništvu Facebooka, implementira dark mode tako da odabrane boje umanjuju napor za oči korisnika, a opet da svi grafički elementi i tekst ostanu lako čitljivi. Pozornost su posvetili i tome da boje budu što bliže onima sistemskima u operacijskim sustavima, ali i da se u grafičkom sučelju najvažniji elementi istaknu i da ih je lako identificirati.

Jednom kada ažurirate WhatsApp, tamni ćete način rada aktivirati kroz postavke samog OS-a. To vrijedi za one koji su na Androidu 10 ili iOS-u 13. Korisnici Androida 9 i starijih verzija aktivaciju dark modea (koji nije uveden na razini OS-a), obavit će kroz postavke same aplikacije (Settings > Chats > Theme > Dark).

Za ovo "revolucionarno" poboljšanje odgovorni u marketingu WhatsAppa čak su izradili i kratku video reklamu: