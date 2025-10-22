WhatsApp uvodi korisnička imena: rezervirajte svoje na vrijeme!

Dugo očekivana funkcija korisničkih imena napokon stiže na WhatsApp. Najnovija beta verzija omogućuje rezervaciju željenog imena, čime se povećava privatnost i eliminira potreba za dijeljenjem broja telefona

Iako se WhatsApp često promovira kao sigurna i privatna platforma za dopisivanje, jedna od njegovih najvećih slabosti oduvijek je bila nužnost dijeljenja osobnog broja telefona prilikom dodavanja novih kontakata. To otvara vrata potencijalnim zlouporabama, neželjenim pozivima i porukama. Srećom, čini se da je rješenje konačno na pomolu.

Prema pisanju portala TechRadar, WhatsApp već godinama radi na uvođenju sustava korisničkih imena, a najnovija beta verzija aplikacije sugerira da bismo ovu funkciju mogli dobiti vrlo brzo. Ključna novost je mogućnost da korisnici unaprijed rezerviraju željeno korisničko ime i tako osiguraju da će baš oni dobiti ono koje žele kada sustav postane javan.

Stručnjaci s portala WABetaInfo, koji redovito prate razvojne verzije aplikacije, ističu kako kontinuirani rad na ovoj funkciji signalizira da je službeno lansiranje "iza ugla". Najnovija beta verzija, dostupna kroz program testiranja na Google Play Storeu, donosi poboljšanja u samom procesu rezervacije, s ciljem da korisničko iskustvo od samog početka bude što glađe i optimiziranije.

Kako rezervirati korisničko ime?

Iako opcija još nije široko dostupna svim korisnicima, snimke zaslona koje je podijelio WABetaInfo otkrivaju kako bi proces trebao izgledati. Čini se da će se mogućnost odabira korisničkog imena nalaziti unutar vašeg profila, pod novom stavkom "Korisničko ime" (Username).

Prilikom odabira, morat ćete se pridržavati nekoliko pravila:

Ime mora biti jedinstveno i ne smije ga koristiti nitko drugi.

Mora sadržavati barem jedno slovo.

Ne smije sadržavati elemente web stranica poput "

Ne smije biti identično imenu nekog od vaših postojećih kontakata.

Kao dodatni sloj sigurnosti, uvodi se i opcija "ključa korisničkog imena" (username key). Riječ je o kodu koji će novi kontakti morati unijeti kako bi vam mogli poslati poruku koristeći vaše korisničko ime. Time bi se trebala spriječiti lavina neželjenih poruka od nepoznatih osoba.

Uvođenje korisničkih imena predstavlja jedan od najvećih koraka naprijed za privatnost korisnika WhatsAppa. Pratite ažuriranja aplikacije jer se očekuje da će mogućnost rezervacije uskoro postati dostupna svima, nudeći sigurniji i privatniji način komunikacije.