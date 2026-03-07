Vlada RH iz "tehničkih razloga" odbila oporbeni prijedlog za zabranu društvenih mreža djeci

Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj je sjednici protekloga tjedna uskratila podršku prijedlogu zakona o digitalnoj zaštiti djece, koji je u saborsku proceduru uputio klub zastupnika stranke Možemo!. Prema službenom mišljenju Vlade, zakonski je prijedlog ocijenjen kao suviše općenit, uz obrazloženje da ne nudi jasnu kategorizaciju digitalnih sadržaja niti precizno prepoznavanje rizika kojima su mladi izloženi.

Vladajući ističu kako se predloženi akt u velikoj mjeri preklapa s već postojećim zakonodavnim i strateškim rješenjima. Naglašeno je kako bi usvajanje ovakvog zakona dovelo do nejasne podjele odgovornosti između više resora, uključujući ministarstva unutarnjih poslova, pravosuđa te znanosti i obrazovanja, što bi rezultiralo administrativnim opterećenjem bez stvarnog učinka na sigurnost.

Čeka se EU

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan dodatno je pojasnio vladino stajalište tijekom gostovanja na Hrvatskom radiju. Naglasio je da, iako država prepoznaje važnost zaštite maloljetnika, ključni temelji već su postavljeni prošlogodišnjim usvajanjem Zakona o digitalnim uslugama. Prema njegovim riječima, uloga države je postavljanje jasnih pravila platformama koje često prioritet daju vlastitim poslovnim interesima.

Kao jedno od ključnih tehničkih rješenja za budućnost, ministar je izdvojio razvoj europske digitalne lisnice (EU Wallet). Ovaj sustav, čija se potpuna implementacija očekuje početkom 2027. godine, trebao bi omogućiti sigurnu i anonimnu verifikaciju dobi korisnika na društvenim mrežama. Na taj bi se način spriječio pristup neprimjerenom sadržaju za mlađe od propisane dobi, pa bi, nadaju se u Vladi, Europa riješila "problem" zaštite djece na Internetu i zabrane društvenih mreža na razini Unije.

Sustav će funkcionirati tako da iz relevantnih registara povlači podatke o dobi i šalje šifriranu potvrdu platformi, čime će se izbjeći nepotrebno prikupljanje osobnih podataka. Ministar je zaključio kako je ključno da svi budući mehanizmi provjere budu u potpunosti usklađeni s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) kako bi se osigurala maksimalna privatnost korisnika.