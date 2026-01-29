Apple će predstaviti pametniju Siri već sljedećeg mjeseca?

Čak i ako Apple predstavi pametniju Siri u veljači, to i dalje neće biti konačna verzija nadogradnje koja će tek stići s iOS-om 27 ove jeseni

Početkom siječnja otkriveno je da je Apple odabrao Googleove modele Geminija kao temelj za novu verziju Siri, a čini se da će prve konkretne rezultate predstaviti već sljedećeg mjeseca.

Kako navodi Bloombergov Mark Gurman, Apple će novu verziju Siri demonstrirati tijekom veljače, najvjerojatnije u drugoj polovici mjeseca, kroz poseban događaj. Prva verzija nadograđene Siri trebala bi stići već s iOS-om 26.4, ali to neće biti konačan oblik Appleovog asistenta.

Pretpostavlja se da će demonstracija nove Siri prikazati na koji će način koristiti osobne podatke korisnika te razumjeti sadržaj koji se prikazuje na zaslonu za izvođenje složenijih i kontekstualno preciznijih radnji. Ako sve bude po planu, korisnici će moći to testirati s beta verzijom iOS-a 26.4 koja bi trebala biti dostupna za preuzimanje krajem veljače.

Podsjetimo da je nedavno objavljena informacija i da će nadograđena Siri u svom konačnom obliku postati punokrvni chatbot te da će funkcionirati kao samostalna aplikacija. Sa Siri će se tako moći komunicirati kao s ChatGPT-om ili Geminijem, a bit će i duboko integrirana u Appleove aplikacije.

Takva bi verzija Siri trebala pak biti predstavljena na ovogodišnjem WWDC-u, a na Appleove uređaje trebala bi stići s iOS-om 27, iPadOS-om 27 i macOS-om 27 ove jeseni.