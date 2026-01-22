Apple će navodno pretvoriti Siri u punokrvni chatbot

Osim što će nova Siri biti naprednija, navodno će s nadolazećim verzijama sustava postati punokrvni chatbot, baš kao ChatGPT ili Gemini

Nakon što je Apple nedavno potvrdio da će nova i pametnija Siri koristiti Googleov Gemini, Bloomberg doznaje da će tvrtkin AI asistent s iOS-om 27, iPadOS-om 27 i macOS-om 27 postati punokrvni chatbot te da će funkcionirati kao samostalna aplikacija.

Korisnici Appleovih uređaja tako će moći imati prirodnije razgovore sa Siri, slično onome što nude chatbotovi poput ChatGPT-a ili Geminija. Siri će se i dalje moći aktivirati glasovnim te će moći pretraživati Internet, odgovarati na upite, generirati slike, sažimati tekstove te analizirati dokumente i sadržaj prikazan na zaslonu.

Osim toga, chatbot će navodno biti duboko integriran u Appleove aplikacije, što će mu omogućiti pristup sadržaju unutar aplikacija i izvršavanje nekih konkretnijih radnji. Podržavat će i glasovnu i tekstualnu komunikaciju, iako se navodi da možda neće imati trajnu memoriju kakvu nude konkurentski chatbotovi.

Više informacija bit će poznato na ovogodišnjem WWDC-u kada se očekuje da će Apple svima predstaviti napredniju Siri.