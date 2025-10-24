Apple navodno planira preskočiti iPhone 19 i 2027. predstaviti iPhone 20

Ako Apple uistinu preskoči iPhone 19 i predstavi iPhone 20, to će nas podsjetiti na predstavljanje iPhonea X iz 2017., koje je tada obilježilo 10. godišnjicu i donijelo prvi veliki redizajn u povijesti

Prema izvještaju analitičara iz Omdije, Apple priprema veliko iznenađenje za 20. godišnjicu iPhonea koja će se obilježiti 2027. godine. Umjesto očekivanog modela iPhone 19, tvrtka bi mogla preskočiti jedan broj i lansirati iPhone 20 uz potpuno novi dizajn.

Kao što se još počelo spominjati ovoga proljeća, iPhone 20 navodno će donijeti značajnu vizualnu prekretnicu koja će postaviti temelj za sljedeće generacije Appleovog mobitela. Trebao bi imati zaslon bez rubova i zakrivljene linije koje će stvarati dojam da je izrađen od jednog komada stakla.

Takav pristup podsjeća na iPhone X iz 2017., koji je obilježio 10. godišnjicu iPhonea i donio prvi veliki redizajn u njegovo povijesti. Tada je uklonjena tipka Home, uveden je OLED zaslon od ruba do ruba te sustav prepoznavanja lica Face ID, što je uvelike promijenilo način na koji korisnici doživljavaju i koriste iPhone.

Imajući to na umu, logično je za zaključiti da će Apple vjerojatno ponovno iskoristiti okruglu obljetnicu kako bi ponovno napravi neke radikalne promjene.