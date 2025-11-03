iPhone 20 neće imati tipke na kakve smo navikli

Osim što će iPhone 20 donijeti veliki redizajn koji će postaviti temelje za sljedećih 10 godina Appleovih mobitela, navodno će ostati i bez fizičkih tipki

Već se mjesecima govori da Apple priprema veliko iznenađenje za 20. godišnju iPhonea koja će se obilježiti 2027. godine. Tada će navodno umjesto očekivanog iPhonea 19 predstaviti iPhone 20 uz potpuno novi dizajn koji će postaviti temelj za sljedeće generacije tvrtkinih mobitel.

Novi iPhone 20 trebao bi imati zaslon bez rubova i zakrivljene linije koje će stvarati dojam da je izrađen od jednog komada stakla, a prema najnovijim glasinama, Apple će ukloniti i sve fizičke tipke te ih zamijeniti kapacitivnima koji će pružati vibraciju kao povratnu informaciju pri pritisku.

Oni koji redovno prate vijesti o nadolazećim iPhoneima zasigurno se sjećaju da se ideja o uklanjanju fizičkih tipki pojavljuje već neko vrijeme. Primjerice, još prije predstavljanja iPhonea 15 Pro kružile su informacije o projektu kodnog imena Bongo kojem je cilj bio zamijeniti klasične tipke onima na dodir.

No, čini se da su se u implementaciji pojavili tehnički izazovi i ideja je stavljena po strani, barem do izlaska iPhonea 20 na tržište.