Apple radi na tri velika redizajna iPhonea

Apple se sprema na najveće promjene u dizajnu iPhonea u posljednjem desetljeću. Stižu novi modeli koji uključuju tanji iPhone 17 Air, prvi sklopivi iPhone te futuristički iPhone 20 sa zakrivljenim staklom

Ljubitelji iPhonea imaju se čemu veseliti, jer se čini da Apple sprema značajne promjene u sljedeće tri godine. Prema informacijama koje je u svom novom Power On biltenu objavio Bloombergov Mark Gurman, Apple planira tri velika redizajna koja će promijeniti izgled iPhonea kakav do sada poznajemo.

Prvi u nizu je iPhone 17 Air, koji bi trebao biti predstavljen već idućeg mjeseca. Kao što smo pisali proteklih mjeseci, radi se o tanjem modelu koji će zamijeniti iPhone Plus. Navodno će imati samo jednu stražnju kameru, prvi Appleov vlastiti modem, manju bateriju te neće podržavati fizičke SIM kartice.

Ovako bi trebao izgledati iPhone 17 Air. Foto: X

Nadalje, sljedeće se godine očekuje dolazak prvog sklopivog iPhonea, čije se kodno ime nedavno pojavilo – V68. Ovaj bi mobitel trebao imati četiri kamere, dvije sa stražnje strane te jednu na svakom zaslonu, a prototipi se navodno već testiraju u crnoj i bijeloj boji. Ovaj će iPhone također koristiti Appleov vlastiti modem C2 te in-cell touch panel, koji bi trebao smanjiti vidljivost nabora na ekranu od sklapanja i rasklapanja.

Za 2027. godinu, Apple navodno priprema iPhone 20 s potpuno novim zakrivljenim staklenim dizajnom povodom 20. obljetnice iPhonea. Očekuje se da će to biti jedno od najvećih vizualnih osvježenja u povijesti uređaja, slično kao što je to bio slučaj s iPhoneom X kada je došao na tržište 2017. godinu, točnije za 10. obljetnicu.