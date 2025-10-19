Sklopivi iPhone stiže tek 2027.?

Proteklih se mjeseci naveliko govori da će Apple predstaviti iPhone Fold 2026., nove informacije navode da će predstavljanje ipak biti pomaknuto na 2027. godinu

Appleov prvi sklopivi mobitel, iPhone Fold, mogao bi biti predstavljen kasnije nego što se očekivalo. Iako se do sada nagađalo da će biti predstavljen 2026., novo izvješće iz Južne Koreje tvrdi da će uređaj ugledati svjetlo dana tek 2027. godine.

Kao glavni razlog odgode navodi se dugotrajan proces odlučivanja o ključnim specifikacijama, posebice o dizajnu šarke. No, ako Apple ipak uspije riješiti sve probleme i predstavi iPhone Fold sljedeće godine kako je i planirano, proizvodnja će biti ograničena na svega 5 do 7 milijuna komada, što je znatno manje od željenih 10 do 15 milijuna.

Prema ranijim glasinama o kojima smo i mi pisali početkom tjedna, upravo bi šarka mogla biti znatno jeftinija od prvotnih procjena, no Appleu očito treba još vremena za finalnu optimizaciju svega što je potrebno. Oko 65 posto potrebnih šarki proizvodit će zajednička tvrtka Foxconna i Shin Zu Shinga, dok će preostalih 35 posto isporučivati Amphenol.

Iako bi neki pretpostavili da će Apple smanjiti cijenu iPhonea Folda zbog manjeg troška šarke, to najvjerojatnije neće biti slučaj.