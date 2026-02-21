Apple patentirao maskicu koja bi mogla poboljšati satelitsku povezanost iPhonea

Appleova patentna prijava otkriva koncept zaštitne maskice s pomičnom antenom koja bi mogla osigurati stabilniju vezu sa satelitima u područjima bez mobilnog signala

Matej Markovinović subota, 21. veljače 2026. u 06:20
📷 Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Apple je patentirao maskicu s dodatnim antenama koje bi mogle poboljšati satelitsku povezivost uređaja. Iako je patentna prijava tek sada postala javno dostupna, tvrtka iz Cupertina podnijela ju je još 2024. godine pod nazivom „Electronic Device and Case with Satellite Communication Capabilities“.

Prema dokumentaciji, riječ je o posebnoj maskici namijenjenoj prvenstveno iPhoneima, ali potencijalno i iPadima, koja bi sadržavala naprednije antene za bolji prijem satelitskog signala. Nacrt prikazuje dio maskice koji se može otvoriti i usmjeriti prema nebu, čime bi interna fazna antenska rešetka ostvarila stabilniju vezu sa satelitima.

📷 Foto: Apple
Foto: Apple

Takvo rješenje imalo bi i praktičnu prednost, ponajviše zato jer korisnik prilikom držanja uređaja ne bi prekrivao antene, budući da su smještene u zasebnom, pomičnom dijelu kućišta. Uz napredniji antenski sustav, maskica bi se mogla povezivati s većim brojem satelita, čime bi se potencijalno poboljšale performanse u područjima bez klasičnog mobilnog signala.

Apple u patentu navodi i mogućnost prijenosa podataka putem radiofrekvencijskog konektora, ali i korištenje drugih tehnologija poput NFC-a. Maskica bi bila lako izmjenjiva, baš kao i obične zaštitne maskice.

Hoćemo li ikada vidjeti ovu maskicu u komercijalnoj primjeni, trenutno nije poznato.

 

