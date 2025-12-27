Galaxy S26 mogao bi dobiti satelitsko pozivanje

Prema najnovijim glasinama, Samsung razmatra uvođenje napredne satelitske povezivosti u nadolazeću seriju flagship mobitela Galaxy S26, što uključuje i mogućnost obavljanja satelitskih poziva. To će se moći ostvariti zahvaljujući Exynos Modemu 5410 koji bi mogao biti dio nedavno predstavljenog Exynosa 2600.

Naime, Exynos Modem 5410 na jednom čipu objedinjuje tehnologije LTE DTC, NB-IoT NTN i NR NTN. NB-IoT NTN omogućuje pouzdanu, ali vrlo ograničenu komunikaciju putem satelita, primjerice za slanje lokacije ili tekstualnih poruka, čak i u teško dostupnim područjima. Samsung navodi kako je taj dio certificiran od strane Skyla.

Posebno se ističe LTE DTC (Direct to Cell) tehnologija, koja otvara vrata naprednijim satelitskim uslugama poput glasovnih poziva. Uz to, NR NTN donosi veće brzine prijenosa podataka te bi u budućnosti mogao omogućiti i satelitske video pozive.

Iako još nije službeno potvrđeno da će se Exynos Modem 5410 ugraditi u Galaxy S26, poznato je da se radi o jednom od najnaprednijih Samsungovih modema. Proizvodi se na 4-nanometarskom EUV procesu, temelji se na standardu 3GPP Release 17, podržava 5G NR dualnu povezivost u FR1 (sub-6 GHz) i FR2 (mmWave) spektru te nudi maksimalnu brzinu preuzimanja do 14,79 Gbps.