Ova maskica dodaje stražnji zaslon iPhoneu 17 Pro

Uskoro će se na Kickstarteru pojaviti Selfix, maskica koja na iPhone 17 Pro dodaje sekundarni zaslon koji će olakšati snimanje selfija i videa

Matej Markovinović nedjelja, 14. prosinca 2025. u 17:55

Iako to nitko nije očekivao, pojavila se neobična maskica za iPhone 17 Pro, Selfix, koja na stražnjoj strani uređaja dodaje još jedan zaslon. Neki bi na prvu pomislili da će ovakvo rješenje izgledati kao Xiaomi 17 Pro, ali to nije slučaj. Ovdje je riječ o kružnom zaslonu koji se smjestio više prema sredini stražnjice mobitela.

Od specifikacija, radi se o 1,6-inčnom AMOLED zaslonu na dodir rezolucije 480 x 480 čija je glavna svrha olakšati snimanje selfija i videa pomoću stražnje kamere.

Osim dodatnog zaslona, Selfix maskica ima USB-C priključka s podrškom za PD 3.0 i ulaznom snagom do 100 W, zasebnu tipku za uključivanje i isključivanje zaslona te microSD utor koji podržava kartice kapaciteta do 2 TB. Proizvođač kaže da za korištenje maskice nije potrebna dodatna aplikacija, već je sve „plug-n-play“.

Cijena još nije poznata, ali je poznato da će se maskica uskoro predstaviti u sklopu kampanje na Kickstarteru. Moći će se kupiti u ružičastoj, bijeloj i crnoj boji.



