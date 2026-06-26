Appleov potez jamči skuplji iPhone od rujna

Apple je podigao cijene Macova i iPada, a sve su glasnija nagađanja da u rujnu slijedi i osjetno skuplji iPhone 18. Analitičari upozoravaju da je kriza s memorijom, potaknuta umjetnom inteligencijom, tek počela i da bi mogla potrajati godinama

Bug.hr petak, 26. lipnja 2026. u 07:06

Sada znamo s više sigurnosti nego ikada prije da će sljedeći iPhone, pogotovo ako se radi o cjenovno pristupačnijem modelu, u rujnu vjerojatno biti osjetno skuplji. Pojasnit ćemo zašto dolazi do toga. Krajem lipnja, kriza s radnom memorijom (RAM) stigla je i do Applea, koji je podigao cijene za više kategorija svojih proizvoda, uključujući MacBook i iPad računala, HomePod zvučnike te Apple TV. Bio je to neizbježan potez, a krivac je, kako su i sami potvrdili iz tvrtke, jasan: "Brza ekspanzija podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju stvorila je izvanredan porast potražnje za memorijom i pohranom."

To je kriza s komponentama kakvu smo već vidjeli mnogo puta. Od najnovijih gamerskih računala do uređaja za pohranu podataka i memorije, sve postaje skuplje. A čini se da će situacija postati samo još gora. "Nismo još ni dotaknuli dno i trebat će nam više vremena da se izvučemo", napisao je dugogodišnji analitičar Tim Bajarin, osnivač tvrtke Creative Strategies, kada ga je novinara TechRadara pitao označava li ovo prekretnicu. Činilo se kao da je Apple odgađao ovaj potez što je duže mogao, ali sada nije imao izbora.

Krizi se ne nazire kraj

Bajarin ne samo da smatra da će se problem nastaviti, već misli da bi se mogao vući godinama. Kako je napisao u svojoj nedavnoj kolumni za Forbes, s tek nekoliko glavnih tvornica memorije koje su već dosegle maksimalne kapacitete, dok su one u izgradnji godinama daleko od pokretanja proizvodnje, "očekujem da će ova nestašica memorije potrajati još najmanje dvije godine", poručio je. To se, usput rečeno, poklapa s izvješćima koja smo vidjeli i od onih koji vode te tvornice. "Očekujemo da će se teški uvjeti nastaviti i nakon 2027. godine kao rezultat potražnje vođene umjetnom inteligencijom u svim segmentima, zajedno sa strukturnim ograničenjima u opskrbi", rekao je Sanjay Mehrotra, izvršni direktor tvrtke Micron, u nedavnom izvješću o zaradi.

Iako su svježa poskupljenja zaobišla iPhone, Apple Watch i AirPods, Appleov komentar na razloge podizanja cijena jasno daje do znanja da vjerojatno još nisu gotovi. "Do sada smo štitili naše kupce od ovih povećanja, ali sada smo došli do točke kada moramo početi podizati cijene niza proizvoda." Jeste li uočili ključnu frazu? "Moramo početi podizati cijene". Apple nije rekao "podigli smo cijene", već je ostavio otvorena vrata za daljnja poskupljenja. Ta povećanja bi mogla doći za sve modele u pogođenim kategorijama, ali vjerujem da će ovaj problem najviše utjecati na očekivano predstavljanje iPhonea 18 u rujnu.

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