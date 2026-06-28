iPhone 18 navodno će imati neobičnu količinu RAM-a

Iako povećanje od 1 GB možda ne djeluje značajno, Kuo tvrdi da bi upravo taj dodatni kapacitet trebao omogućiti glađi rad značajki Apple Intelligencea

Apple bi na proljeće sljedeće godine trebao predstaviti iPhone 18 i iPhone 18e, a nove informacije analitičara Ming-Chija Kua navode da će oba modela imati neuobičajenu konfiguraciju radne memorije.

Naime, prema njegovim tvrdnjama, iPhone 18 i iPhone 18e imat će 9 GB RAM-a, što je povećanje u odnosu na očekivanih 8 GB kod aktualne generacije. Zanimljivo je da Apple navodno neće koristiti klasičnu konfiguraciju memorijskih čipova, već šest čipova kapaciteta 1,5 GB, umjesto dosadašnja četiri od 2 GB.

Iako povećanje od 1 GB možda ne djeluje značajno, Kuo tvrdi da bi upravo taj dodatni kapacitet trebao omogućiti glađi rad značajki Apple Intelligencea, Appleovog paketa AI značajki koji postaje sve važniji dio iOS-a.

Kuo se dotaknuo i iPhonea 18 Pro, 18 Pro Maxa te sklopivog iPhonea, rekavši da će oni imati 12 GB RAM-a.