Appleov tri godine star A13 čip 'pojeo' Samsungov novi Exynos

Samsung Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra, najnoviji su flagship telefoni južnokorejske tvrtke. Iako u nekim regijama dolaze s nešto superiornijim Snapdragon 8 Gen 1 SoC-om, to se ne može reći i za domaće tržište, gdje će stići s tvrtkinim Exynosom 2200.

Oko „Snapdragon vs Exynos“ bitke ne mora se puno govoriti, većina korisnika radije bira verziju Samsungovih telefona s Qualcommovim čipom. Slična se „tradicija“ nastavlja i ove godine, jer testovi pokazuju da je A13 Bionic čip iz iPhonea 11 nešto jači od najnovijeg Exynosa u pojedinim S22 modelima.

Kako prenosi ZDNet, najnoviji usporedni testovi pokazuju da A13 čip ima bolje GPU i CPU performanse na iPhoneu 11, nego što to ima Exynos 2200 na Galaxy S22 modelu. Nadalje, ističe se i problem pregrijavanja Samsungovog novog čipa, zbog kojeg će neki korisnici preskočiti njihove nove telefone.

Foto: Samsung

S druge strane, Samsung se „na sva zvona“ hvalio Galaxy S22 Ultrom, no usporedni testovi pokazuju da mu performanse „kiksaju“ za iPhone 13 Pro Maxom kojeg pogoni A15 Bionic čip. To su, naime, pomalo poražavajući rezultati, no svakako valja napomenuti da benchmark testovi ne pokazuju uvijek pravu sliku.

Brojni analitičari mobilnog tržišta smatraju da je Samsung previše žurio s izbacivanjem Galaxy S22 serije pametnih telefona, pa bi moglo biti još pritužbi korisnika i kvarova. No, kako stvari zasad stoje, neki od već uočenih problema mogli bi se popraviti naknadnim ažuriranjima, na čemu južnokorejska tvrtka već radi.