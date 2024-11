Asus ROG Phone 9 i 9 Pro prava su poslastica za igrače koji žele najbolje performanse na tržištu

SPECIFIKACIJE Ekran 6,78" AMOLED (1.080 x 2.400, 20:9, ~388 PPI), 165 Hz (do 185 Hz sa značajkom Game Genie) Čip Snapdragon 8 Elite (8 jezgri) RAM / Memorija 12 / 256 GB, 16 GB / 512 GB, 24 GB / 1 TB (Pro) Stražnje kamere ROG Phone 9: 50 MP (f/1.9, PDAF, gimbal OIS) + 13 MP ultraširoka (f/2.2, 120˚) + 5 MP makro

ROG Phone 9 Pro: 50 MP (f/1.9, PDAF, gimbal OIS) + 13 MP ultraširoka (f/2.2, 120˚) + 32 MP telefoto 3x (f/2.4, PDAF, OIS) Prednja kamera 32 MP (f/2.5) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 / Bluetooth 5.4 Baterija 5.800 mAh / 65 W žično, 15 W bežično Konektor za slušalice Da Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 163,8 x 76,8 x 8,9 mm / 227 g Operacijski sustav Android 15 Datum predstavljanja 19. studenog 2024.

Iako su prvenstveno mobiteli namijenjeni igranju, Asus je prošle godine sa serijom ROG Phone 8 napravio veliki korak prema svakodnevnoj upotrebljivosti s IP68 certifikatom i telefoto kamerom. Ove godine se nisu toliko foksuirali na te, nazovimo ih, „obične značajke“, stoga novi ROG Phone 9 i ROG Phone 9 Pro donose poboljšanja fokusirana ponajviše na same performanse.

Tako, primjerice, oba modela pogoni Qualcommov najjači SoC do sada, Snapdragon 8 Elite, uparen s do 16 GB LPDDR5X RAM-a (9.600 Mbps) i do 512 GB UFS 4.0 interne memorije na osnovnom modelu, dok Pro verzija ima do 24 GB RAM-a i 1 TB prostora za pohranu. Prema Asusovim internim testiranjima, novi ROG-ovi imaju 45 posto bolje performanse CPU-a te za 40 posto brži GPU i NPU u usporedbi s prošlogodišnjim modelima. To bi se svakako trebalo osjetiti u igranju.

Osim s novim SoC-om, serija ROG Phone 9 može se pohvaliti i s novim sustavom hlađenja, a tu je i poboljšani aktivni hladnjak AeroCase koji dolazi u kutiji, a moguće je kupiti i ChillCase sa značajkom Audio Redirection za preusmjeravanje zvuka s donjih zvučnika prema naprijed. Najnapredniji je AeroActive Cooler X Pro koji ima subwoofer, omogućujući korisnicima 2.1 zvuk, kao i dva hardverska gumba koji se koriste uz AirTriggers tipke na samom mobitelu.

Kao što je bio slučaj i prošle godine, tako i ove novi ROG-ovi imaju 6,78-inčni AMOLED zaslon Full HD+ rezolucije s vršnom svjetlinom od 2.500 nita. Jedina je razlika to što je Asus odlučio povećati frekvencija osvježavanja na 185 Hz pomoću značajke Game Genie, ali će to biti podržano samo u odabranim igrama. Frekvencija osvježavanja u svakodnevnom korištenju bit će nešto niža, 165 Hz, ali će i dalje sve biti i više nego glatko.

Uz veliki prednji zaslon, oba modela na stražnjici imaju AniMe Vision, mrežu mini-LED dioda koja omogućuje personalizaciju izgleda mobitela. ROG Phone 9 ima 85 LED-ica, dok Pro inačica ima njih čak 648. Zahvaljujući velikim poboljšanjima, AniMe Vision na Pro modelu ima dovoljno rezolucije za prikazivanje teksta na kineskom i japanskom, a podržava i GIF-ove. Korisnici na njemu mogu igrati i četiri retro igre koristeći AirTriggerse.

Što se tiče baterije, ROG Phone 9 i 9 Pro imaju bateriju kapaciteta 5.800 mAh, što je za 300 mAh više nego kod prošlogodišnjih modela. Iz Asusa tvrde da bi baterija trebala izdržati najmanje 4,5 sata intenzivnog igranja te da bi nakon 1.000 ciklusa trebala imati najmanje 80 posto izvornog kapaciteta. Punjenje je i dalje 65-vatno žično i 15-vatno bežično. Preko žice je do „stotke“ potrebno točno 46 minuta, što je za 7 minuta duže nego kod prošlog modela. Čini se da je veći kapacitet jednostavno napravio svoje.

Oba mobitela za glavnu kameru koriste 50-megapikselni senzor temeljen na Sonyjevom Lytia 700 veličine 1/1.56” s poboljšanom stabilizacijom. Oba mobitela, također, imaju 13-megapikselnu ultraširoku kameru, kao i 32-megpaikselnu selfie kameru. Jedina razlika je u telefoto senzoru kojeg obični model više nema, dok Pro 9 ima onaj isti od 32 MP s 3X optičkim zumom. Osnovni model umjesto toga ima 5-megapikselnu makro kameru, što, ruku na srce, i nije najbolje rješenje.

Na kraju, treba istaknuti da oba mobitela imaju 3,5-milimetarski priključak za slušalice te će dobiti dva velika ažuriranja operacijskog sustava te pet godina sigurnosnih ažuriranja. Mobiteli se već mogu prednaručiti, a dostava je planirana u prosincu. Početni ROG Phone 9 koštat će 1.099 eura, dok će ROG Phone 9 Pro biti 1.349 eura. Za 200 eura više moći će se kupiti i ROG Phone 9 Pro Edition koji u paketu donosi i AeroActive Cooler X Pro.