Counterpoint Research: Nestašica RAM-a srušit će tržište mobitela u 2026. i podići cijene

Counterpoint Research revidirao je prognoze za sljedeću godinu i sada očekuje pad globalnog tržišta mobitela od 2,1 posto. Razlog je nestašica RAM-a

Zbog rasta cijene RAM-a zbog nestašice, analitička tvrtka Counterpoint Research revidirala je svoje prognoze za 2026. godinu. Umjesto stagnacije isporuka, sada predviđaju da će globalno tržište mobitela pasti za 2,1 posto, uz istodobni rast cijena uređaja.

Prema Counterpointu, cijene memorije mogle bi do drugog kvartala 2026. porasti dodatnih 40 posto, što već sada utječe na troškove proizvodnje. Trošak komponenti (BoM) za jeftinije mobitele trenutno je oko 25 posto viši nego početkom godine, dok je u srednjem i višem rangu zabilježen rast od 15, odnosno 10 posto. Ako se aktualne prognoze ostvare, BoM bi mogao dodatno porasti za 8 do 15 posto.

Globalni tržišni udio mobitela i godišnji rast (YoY) po ključnim proizvođačima, 2026. (procjena) Foto: Counterpoint

Upravo se zbog toga očekuje pad isporuka kod većine proizvođača. Oppo i Vivo, za koje je Counterpoint ranije predviđao rast, sada bi također mogli pasti, dok bi Xiaomi i Honor mogli proći lošije nego što se ranije očekivalo. Pošteđeni neće ostati ni Apple i Samsung, no iz Counterpointa smatraju da se oni lako mogu „izvući“.

„Apple i Samsung su u najboljoj poziciji da prebrode sljedećih nekoliko kvartala. No, drugima, koji nemaju dovoljno manevarskog prostora za balansiranje tržišnog udjela i profitnih marži, bit će znatno teže. To će se posebno vidjeti kod kineskih proizvođača kako godina bude odmicala“, smatra viši analitičar u Counterpointu, Yang Wang.

Prognoze i revizije godišnjeg rasta isporuka mobitela 2026. Foto: Counterpoint

Što se tiče cijena, iz Counterpointa upozoravaju da će prosječna prodajna cijena mobitela u 2026. godini biti više nego što se ranije očekivalo. Umjesto rasta cijena od 3,9 posto, sada se predviđa rast od 6,9 posto. To znači da će proizvođači vjerojatno pokušati usmjeriti korisnike prema premium modelima, koji su relativno manje pogođeni rastom cijena RAM-a, budući da memorija čini manji dio njihovog ukupnog troška proizvodnje.