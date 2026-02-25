Energetske oznake EU-a otkrivaju kapacitet baterije serije Galaxy S26

Kako se i očekivalo, jedini mobitel u Samsungovoj novoj flagship seriji koji je povećao kapacitet baterije u odnosu na prethodnika je osnovni Galaxy S26

Svega dan prije službenog predstavljanja, obavezne energetske oznake EU-a otkrivaju kapacitete baterije za Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultru.

Prema oznakama, jedini model koji donosi povećanje kapaciteta baterije u odnosu na prethodnika je osnovni Galaxy S26. On ima nazivni kapacitet od 4.175 mAh, dok će se oglašavati s tipičnim kapacitetom od 4.300 mAh. Za usporedbu, Galaxy S25 ima bateriju od 4.000 mAh.

Nadalje, Galaxy S26+ dolazi s baterijom nazivnog kapaciteta 4.755 mAh, što će biti 4.900 mAh tipično, dok Galaxy S26 Ultra ima 4.855 mAh, odnosno 5.000 mAh tipičnog kapaciteta.

Sve tri baterije trebale bi zadržati najmanje 80 posto početnog kapaciteta nakon 1.200 potpunih ciklusa punjenja. Uz to, sva tri modela nose IP68 certifikat otpornosti na prašinu i vodu, dobivaju A ocjenu otpornosti na padove te C ocjenu po pitanju popravljivosti.

Službena potvrda svih informacija očekuje se na predstavljanju koje će se održati ove srijede, 25. veljače. Predstavljanje će se moći pratiti uživo putem Samsungove stranice i YouTube kanala u 19 sati po našem vremenu.