Galaxy S26 s Exynosom znatno lošiji u testu baterije

Usprkos brojnim žalbama korisnika kroz godine, Samsung u nekim regijama i dalje stavlja Exynos u svoje flagshipe koji je i dalje osjetno lošiji od Snapdragona

Samsung je ove godine nastavio s podjelom na dva SoC-a za svoje flagshipe, pa tako Galaxy S26 i Galaxy S26+ dolaze s različitim SoC-ovima ovisno o tržištu. Većina svijeta, pa tako i Europa, dobiva Exynos 2600, dok kupci u Kini i SAD-u dobivaju poželjniji Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Kako bi vjerodostojnije prikazali razliku između ta dva SoC-a, ekipa s portala Android Addicts testirala je europski model Galaxyja S26 s Exynosom 2600 i američku inačicu sa Snapdragonom u testu pražnjenja baterije. Oba mobitela imala su identične specifikacije, uključujući bateriju od 4.300 mAh, 12 GB RAM-a i 512 GB memorije, a testirani su u istim uvjetima, uz isključen Wi-Fi i aktivnu 5G mrežu.

Već u prvom testu, jednosatnom telefonskom pozivu, model s Exynosom pokazao je veću potrošnju, izgubivši 4 posto baterije, dok je Snapdragon verzija pala za 3 posto. Ta je razlika postala još izraženija tijekom snimanja videa. Naime, nakon 30 minuta 4K snimanja i obrade, Galaxy S26 s Exynosom nije uspio dovršiti zadatak zbog pregrijavanja.

Nadalje, u nastavku testiranja, mobitel s Exynosom konstantno je trošio više energije u aplikacijama poput Google Mapsa, TikToka i X-a, kao i tijekom benchmark testova i videopoziva putem WhatsAppa. Testeri su pritom primijetili i da se Exynos model osjetno više zagrijava.

Sve to zaokružuje konačlni rezultat prema kojem je Galaxy S26 s Exynosom 2600 izdržao 6 sati i 48 minuta, dok je verzija sa Snapdragonom radila još dodatnih 2 sata i 38 minuta. Prema tome se zaključuje da Galaxy S26 sa Snapdragonom nudi za gotovo 40 posto dulje trajanje baterije.

