Galaxy S10 u tri verzije od kojih jedna ima trostruku kameru

Stiže sve više glasina o budućem Samsungovom Galaxy S10 flagship telefonu. Nakon što smo prenijeli informacije kako Galaxy S10 dolazi bez skenera rožnice oka, ali s tehnologijom za prepoznavanje lica korisnika i senzorom otisaka prstiju smještenim unutar naslona, sada stižu nove informacije.

Samsung bi navodno trebao nastaviti s prošlogodišnjom praksom, osnovnog Galaxy S modela s jednom kamerom i drugog Galaxy S modela s dvostrukom kamerom, no prema glasinama koje stižu iz Južne Koreje, Samsung bi u sklopu jubilarne desete godišnjice Samsung Galaxy S uređaja mogao predstaviti i treći Galaxy S10 model s trostrukom stražnjom kamerom što dosad nije bilo viđeno na uređajima toga proizvođača.

Budući Samsung S10 uređaji zasad imaju interno kodno ime Beyond. Kako je navedeno postojale bi tri varijante uređaja, početni model Beyond 0 s 5,8-inčnim zaslonom koji nije zakrivljen i najvjerojatnije sa samo jednom stražnjom kamerom, model Beyond 1 s 5,8-inčnim zakrivljenim zaslonom poput onog s aktualnog Galaxy S9 modela, dok je treći model Beyond 2 s 6,2-inčnim zakriljenim zaslonom i trostrukom stražnjom kamerom (pravi nasljednik aktualnog Galaxy S9+ modela).