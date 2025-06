Ad Skipper - jednostavna aplikacija koja automatski preskače oglase na Youtubeu

OSNOVNI PODACI Naziv Ad Skipper Namjena Automatski preskače oglase na Youtubeu Android Google Play iOS Nema Cijena Besplatan

Oglasi su nužno zlo, a dobro je poznata činjenica da svaka usluga i servis koji se nude besplatno, zapravo znače da se zarađuje na onima koji tu uslugu koriste, samo na drukčiji način. Nitko ne voli oglase na Youtubeu, a ima ih samo sve više dok je pretplata na paket Premium većini jednostavno preskupa.

Srećom, to ne znači da ne postoje načini da se suživot s besplatnim Youtubeom nešto ne olakša, a samo jedan od tih načina je upravo Ad Skipper. Riječ je o minimalističkoj aplikaciji koja se specijalizira samo za jedno – preskakanje oglasa na Youtubeu.

Dakako, to se odnosi na one oglase koji se mogu preskočiti pa ne treba očekivati čuda, tim više što se aplikacija oslanja na AccessibilityService API (to znači da treba dati i odgovarajuće dozvole) kako bi mogla skenirati sadržaj zaslona i detektirati pojavu gumba za preskakanje oglasa.

Kada ga doista i uoči, oglas će biti automatski preskočen, poput kakve čarolije. Dakako, postoji brojni drugi načini kako uopće ne prikazivati oglase na Youtubeu, no oni koji žele koristiti službenu aplikaciju tog servisa i samo žele automatizirati preskakanje oglasa, upravo to mogu s ovom aplikacijom otvorena koda.