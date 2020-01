Galaxy S20 Ultra s okvirom od nehrđajućeg čelika

Nakon brojnih glasina nedavno su postale poznate i službene specifikacije nove Galaxy S20 serije pametnih telefona južnokorejske tvrtke Samsung. Što se sve o njima doznalo možete provjeriti ovdje, ako već niste.

Ukratko, očekuju nas novi 120 Hz zasloni, novi Snapdragon i Exynos procesori te po prvi put po defaultu za sve modele, suludih 12 GB RAM-a. U međuvremenu je stigla vijest kako Samsung namjerava duplicirati modele, odnosno kako će svaki model (Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra) imati svoju 4G i 5G inačicu. Kakav im je finalni dizajn možete vidjeti u prilogu, renderi su prema izvoru službeni.

Kao najveći, a k tomu i najteži model navodi se Galaxy S0 Ultra čije bi dimenzije trabale biti 167 x 76 x 8,8 milimetara, a masa čak 221 gram. Prema tviterašu Maxu Weinbachu razlog oveće težine leži u okviru kućišta. Naime, umjesto aluminijskog, Galaxy S20 Ultra navodno će imati okvir od nehrđajućeg čelika koji će smanjiti mogućnost oštećivanja grebanjem te ujedno povećati čvrstoću telefona.

Galaxy S20 Ultra. Stainless Steel. — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 22, 2020

Čini se kako je Samsung ove godine odlučio kopirati Apple u više stvari. Prva je kućište od nehrđajućeg čelika, a druga, opcija Quick Share koja se čini kao kopija Appleovog AirDropa, a koja stiže s novim Galaxy S20 telefonima. Quick Share kako joj sam naziv kaže omogućava brzo dijeljene datoteka s drugim korisnicima u blizini.

Što se cijena tiče, one kreću od 899 eura za Galaxy S20, od 1.099 eura za Galaxy S20 Plus te od 1.349 eura za Galaxy S20 Ultra. Naravno riječ je o cijenama za osnovne, najslabije modele u seriji. Oni jači i stajat će više, no čini se ne više od 1.549 eura koliko bi trebao stajati najsnažniji model Galaxy S20 Ultra s 512 GB interne memorije.

Koliko su izvori bili u pravu u svojim tvrdnjama i prognozama bezano uz skorašnje Samsungove Galaxy S20 telefone saznat ćemo uskoro, početkom idućeg mjeseca. Naime, Samsung je najavio svoj ovogodišnji UNPACKED događaj za 11. veljače 2020. godine.