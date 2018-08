Geekbench otkriva značajke Motorola Onea

Nakon što je predstavljen pametni telefon Moto P30 koji je podigao dosta prašine zbog svoje vizualne sličnosti s jednim Appleovim telefonom, Motorola se sprema predstaviti i pametni telefon Motorola One, koji se pojavio na Geekbenchu. Motorolina One linija uređaja sastojati će se od dva modela, Motorola One modela i Motorola One Power modela.

Spomenuta internetska stranica Geekbench navodi kako je Motorola One pametni telefon koji se temelji na Qualcommovom Snapdragon 625 čipu, sadrži 4 GB RAM-a te koristi operativni sustav Android 8.1 Oreo.

Geekbench ne otkriva ostale podatke kao što je zaslon ili fotografska komponenta, no dostupne glasine govore kako će Motorola ima nešto manji zaslon u odnosu na onaj koji ima Motorola P30 (6,2-inčni zaslon s notchom).

Motorola One inače u single-core testovima postiže 876 bodova, a u multi-core testiranjima 4299 bodova.