Geekbench otkriva stvarne razlike između Snapdragona 8 Gen 5 i 8 Elitea Gen 5

Neovisni izvori tvrde da su standardni modeli Qualcommovih SoC-ova zapravo primjerci koji nisu prošli interne frekvencijske testove potrebne za Elite certifikaciju. Upravo je to slučaj sa Snapdragonom 8 Gen 5

Qualcomm je ovoga rujna predstavio Snapdragon 8 Elite Gen 5, uz obećanje 20-postotnog povećanja performansi CPU-a i 23-postotnog poboljšanja GPU-a u odnosu na prethodni Elite. Nakon toga stigao je i Snapdragon 8 Gen 5, ali je Qualcomm odlučio uspoređivati novi SoC s dvije godine starim Snapdragonom 8 Gen 3.

Budući da su se korisnici pitali kako se nedavno predstavljeni Snapdragon 8 Gen 5 uspoređuje s 8 Eliteom Gen 5, Geekbench je sada otkrio ključne razlike između ta dva SoC-a. Iako oba koriste Adreno 840 GPU, potvrdilo se da Elite ima znatno bolje performanse zahvaljujući višim radnim taktovima i dodatnoj memoriji, prenosi Android Treasure.

Prema testovima, GPU u običnom 8 Genu 5 radi na 384 MHz, dok Elite verzija dostiže i do 768 MHz u pojačanom načinu rada. Uz to, Elite model koristi i 18 MB brze namjenske memorije koja povećava propusnost i smanjuje latencije, a upravo to nedostaje u standardnom 8 Genu 5.

Što se tiče CPU-a, razlika i tu nije zanemariva. Naime, Snapdragon 8 Gen 5 koristi osmojezgreni CPU koji se sastoji od dvije jezgre na 3,8 GHz i šest jezgri takta 3,32 GHz, dok Elite verzija radi na višim taktovima - dvije jezgre na 4,61 GHz i šest na 3,63 GHz.

Prvi mobiteli sa Snapdragonom 8 Gen 5, poput Motorole X70 Ultra i nadolazećeg OnePlusa Ace 6T, već su se pojavili u bazama testiranja. Uskoro će i uređaji proizvođača poput viva, Honora, Meizua i iQOO-a pokazati kolika je razlika u stvarnim performansama između Elite i obične verzije.