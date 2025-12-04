Geekbench otkriva stvarne razlike između Snapdragona 8 Gen 5 i 8 Elitea Gen 5

Neovisni izvori tvrde da su standardni modeli Qualcommovih SoC-ova zapravo primjerci koji nisu prošli interne frekvencijske testove potrebne za Elite certifikaciju. Upravo je to slučaj sa Snapdragonom 8 Gen 5

Matej Markovinović četvrtak, 4. prosinca 2025. u 17:06
📷 Foto: Qualcomm
Foto: Qualcomm

Qualcomm je ovoga rujna predstavio Snapdragon 8 Elite Gen 5, uz obećanje 20-postotnog povećanja performansi CPU-a i 23-postotnog poboljšanja GPU-a u odnosu na prethodni Elite. Nakon toga stigao je i Snapdragon 8 Gen 5, ali je Qualcomm odlučio uspoređivati novi SoC s dvije godine starim Snapdragonom 8 Gen 3.

Budući da su se korisnici pitali kako se nedavno predstavljeni Snapdragon 8 Gen 5 uspoređuje s 8 Eliteom Gen 5, Geekbench je sada otkrio ključne razlike između ta dva SoC-a. Iako oba koriste Adreno 840 GPU, potvrdilo se da Elite ima znatno bolje performanse zahvaljujući višim radnim taktovima i dodatnoj memoriji, prenosi Android Treasure

Prema testovima, GPU u običnom 8 Genu 5 radi na 384 MHz, dok Elite verzija dostiže i do 768 MHz u pojačanom načinu rada. Uz to, Elite model koristi i 18 MB brze namjenske memorije koja povećava propusnost i smanjuje latencije, a upravo to nedostaje u standardnom 8 Genu 5.  

Što se tiče CPU-a, razlika i tu nije zanemariva. Naime, Snapdragon 8 Gen 5 koristi osmojezgreni CPU koji se sastoji od dvije jezgre na 3,8 GHz i šest jezgri takta 3,32 GHz, dok Elite verzija radi na višim taktovima - dvije jezgre na 4,61 GHz i šest na 3,63 GHz.

Prvi mobiteli sa Snapdragonom 8 Gen 5, poput Motorole X70 Ultra i nadolazećeg OnePlusa Ace 6T, već su se pojavili u bazama testiranja. Uskoro će i uređaji proizvođača poput viva, Honora, Meizua i iQOO-a pokazati kolika je razlika u stvarnim performansama između Elite i obične verzije.

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi