Google otključava snimanje poziva na starijim Pixelima

Google je proširio dostupnost snimanja poziva kroz novo ažuriranje aplikacije Phone. Funkcija je sada dostupna gotovo svim Pixelima od serije 6 naviše, pod uvjetom da koriste barem Android 14

Matej Markovinović nedjelja, 16. studenog 2025. u 10:37
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Google je izdao novo ažuriranje aplikacije Phone koje donosi izvorno snimanje poziva na širi krug uređaja. Nakon ovog ažuriranja, pozive će sada moći snimati stariji Pixeli, ali pod uvjetom da imaju barem Android 14.

To bi značilo da mogućnost snimanja poziva dobivaju svi modeli od serije Pixel 6 pa nadalje, odnosno gotovo svi aktivno korišteni Pixeli iz posljednje tri generacije sada imaju pristup toj značajki, osim najstarijih modela poput Pixela 4a koji ni nisu nikada dobili Android 14.

📷 Foto: 9to5Google
Foto: 9to5Google

Korisnici koji žele aktivirati opciju mogu to učiniti u postavkama aplikacije, pod izbornikom Call Assist, gdje se nalazi prekidač za Call Recording. Nakon uključivanja moguće je ručno snimati pozive ili postaviti automatsko snimanje za nepoznate brojeve i odabrane kontakte.



