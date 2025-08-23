Veće baterije dobivaju i Pixel 10 Pro i Pro XL, a pogoni ih 3-nanometarski Tensor G5
Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL namijenjeni su onima koji žele više od osnovnog modela, iako se osnovni Pixel 10 zahvaljujući dodavanjem telefoto kamere podosta približio običnom Pro modelu
|Ekran
|Pixel 10 Pro: 6,3” LTPO OLED (1.280 x 2.856, 20:9, ~495 PPI), 1–120 Hz, 3.300 nita, Gorilla Glass Victus 2
Pixel 10 Pro XL: 6,8” LTPO OLED (1.344 x 2.992, 20:9, ~486 PPI), 1–120 Hz, 3.300 nita, Gorilla Glass Victus 2
|Čip
|Google Tensor G5 (8 jezgri, 3 nm)
|RAM / Memorija
|16 GB RAM / 128, 256, 512 GB i 1 TB (UFS 4.0)
|Stražnje kamere
|50 MP (f/1.7, OIS, m.z. Laser AF, PDAF) + 48 MP ultraširoka (f/1.7, 123˚)
+ 48 MP telefoto 5x (f/2.8, PDAF, OIS)
|Prednja kamera
|42 MP, f/2.2
|Povezivost
|GSM / CDMA / HSPA / 5G / LTE / EVDO / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.3
|Baterija
|Pixel 10 Pro: 4.870 mAh (neizmjenjiva) / 30 W žično, 15 W bežično (Qi2)
Pixel 10 Pro XL: 5.200 mAh (neizmjenjiva) / 45 W žično, 25 W bežično (Qi2)
|Konektor za slušalice
|Ne
|Vrsta USB konektora
|USB-C
|Dimenzije i masa
|Pixel 10 Pro: 152.8 x 72 x 8.5 mm / ~199 g
Pixel 10 Pro XL: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm / ~221 g
|Operacijski sustav
|Android 16
|Datum predstavljanja
|20. kolovoza 2025.
Za one koji žele više od osnovnog Pixela 10, tu je Pro linija koja se sastoji od dva modela, Pixela 10 Pro i većeg Pixela 10 Pro XL. Google je ove godine poslušao korisnike te je odlučio povećati baterije na svojim Pro modelima, ali ih dizajnerski nije mijenjao zbog čega i dalje zadržavaju onaj prepoznatljivi izgled Pixela na kakav smo navikli već godinama.
Budući da se veličine zaslona nisu mijenjale u odnosu na prethodne modele, Pixel 10 Pro dolazi sa 6,3-inčnim LTPO OLED zaslonom rezolucije 1.280 x 2.856, dok Pixel 10 Pro XL ima 6,8-inčni zaslon rezolucije 1.344 x 2.992. Oba imaju frekvenciju osvježavanja koja ide od 1 do 120 Hz, ovisno o sadržaju koji se prikazuje, svjetlinu do visokih 3.300 nita, Corningov Gorilla Glass Victus 2 kao zaštitu protiv ogrebotina i puknuća te ultrazvučni čitač otiska prsta.
Glavna novost kod serije Pixel 10 je Tensor G5, SoC kojeg umjesto Samsunga proizvodi TSMC na svom 3-nanometarskom proizvodnom procesu, a koji bi trebao biti značajno napredniji u performansama i energetskoj učinkovitosti od prošlogodišnjeg Tensora G4. Uparen je s Titan M2 sigurnosnim čipom, a Pro modeli dolaze standardno sa 16 GB RAM-a.
Promjena kod kamera nema. Tako Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL imaju 50-megapikselni glavni senzor kamere veličine 1/1,31“ i dva 48-megapikselna senzora – jedan ultraširoki, a jedan telefoto s 5X optičkim zumom. Svaki od tih senzora koristi višezonski LDAF, odnosno fokus uz pomoć lasera, zahvaljujući kojem bi slike trebale biti još oštrije. S prednje strane smjestila se selfie kamera od 42 MP koja će, uz pomoć AI-ja, pružati odlične fotografije. Video se može snimati u 8K rezoluciji pri 30 FPS-a, ali je zapravo riječ o upscaleanom 4K videu.
Što se tiče baterije, Pixel 10 Pro ima bateriju od 4.870 mAh s 30-vatnim punjenjem, dok Pixel 10 Pro XL nudi 5.200 mAh i punjenje od 45 W. Oba podržavaju Qi2 bežično punjenje, 15 W na Pixelu 10 Pro i 25 W na Pixelu 10 Pro XL, zahvaljujući novom Pixelsnapu, Googleovom odgovoru na MagSafe.
Oba uređaja imaju IP68 certifikat, podršku za Wi-Fi 7, UWB i Bluetooth 6, a sa softverske strane imaju Android 16 i sedam godina softverske podrške. Pixel 10 Pro od 128 GB bit će 1.099 eura, dok će Pixel 10 Pro XL sa 256 GB biti 1.299 eura.