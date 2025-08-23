Veće baterije dobivaju i Pixel 10 Pro i Pro XL, a pogoni ih 3-nanometarski Tensor G5

Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL namijenjeni su onima koji žele više od osnovnog modela, iako se osnovni Pixel 10 zahvaljujući dodavanjem telefoto kamere podosta približio običnom Pro modelu

Bug.hr subota, 23. kolovoza 2025. u 07:14
SPECIFIKACIJE
Ekran Pixel 10 Pro: 6,3” LTPO OLED (1.280 x 2.856, 20:9, ~495 PPI), 1–120 Hz, 3.300 nita, Gorilla Glass Victus 2
Pixel 10 Pro XL: 6,8” LTPO OLED (1.344 x 2.992, 20:9, ~486 PPI), 1–120 Hz, 3.300 nita, Gorilla Glass Victus 2
Čip Google Tensor G5 (8 jezgri, 3 nm)
RAM / Memorija 16 GB RAM / 128, 256, 512 GB i 1 TB (UFS 4.0)
Stražnje kamere 50 MP (f/1.7, OIS, m.z. Laser AF, PDAF) + 48 MP ultraširoka (f/1.7, 123˚)
+ 48 MP telefoto 5x (f/2.8, PDAF, OIS)
Prednja kamera 42 MP, f/2.2
Povezivost GSM / CDMA / HSPA / 5G / LTE / EVDO / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5.3
Baterija Pixel 10 Pro: 4.870 mAh (neizmjenjiva) / 30 W žično, 15 W bežično (Qi2)
Pixel 10 Pro XL: 5.200 mAh (neizmjenjiva) / 45 W žično, 25 W bežično (Qi2)
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa Pixel 10 Pro: 152.8 x 72 x 8.5 mm / ~199 g
Pixel 10 Pro XL: 162.8 x 76.6 x 8.5 mm / ~221 g
Operacijski sustav Android 16
Datum predstavljanja 20. kolovoza 2025.

Za one koji žele više od osnovnog Pixela 10, tu je Pro linija koja se sastoji od dva modela, Pixela 10 Pro i većeg Pixela 10 Pro XL. Google je ove godine poslušao korisnike te je odlučio povećati baterije na svojim Pro modelima, ali ih dizajnerski nije mijenjao zbog čega i dalje zadržavaju onaj prepoznatljivi izgled Pixela na kakav smo navikli već godinama.

Budući da se veličine zaslona nisu mijenjale u odnosu na prethodne modele, Pixel 10 Pro dolazi sa 6,3-inčnim LTPO OLED zaslonom rezolucije 1.280 x 2.856, dok Pixel 10 Pro XL ima 6,8-inčni zaslon rezolucije 1.344 x 2.992. Oba imaju frekvenciju osvježavanja koja ide od 1 do 120 Hz, ovisno o sadržaju koji se prikazuje, svjetlinu do visokih 3.300 nita, Corningov Gorilla Glass Victus 2 kao zaštitu protiv ogrebotina i puknuća te ultrazvučni čitač otiska prsta.

Glavna novost kod serije Pixel 10 je Tensor G5, SoC kojeg umjesto Samsunga proizvodi TSMC na svom 3-nanometarskom proizvodnom procesu, a koji bi trebao biti značajno napredniji u performansama i energetskoj učinkovitosti od prošlogodišnjeg Tensora G4.  Uparen je s Titan M2 sigurnosnim čipom, a Pro modeli dolaze standardno sa 16 GB RAM-a.

Promjena kod kamera nema. Tako Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL imaju 50-megapikselni glavni senzor kamere veličine 1/1,31“ i dva 48-megapikselna senzora – jedan ultraširoki, a jedan telefoto s 5X optičkim zumom. Svaki od tih senzora koristi višezonski LDAF, odnosno fokus uz pomoć lasera, zahvaljujući kojem bi slike trebale biti još oštrije. S prednje strane smjestila se selfie kamera od 42 MP koja će, uz pomoć AI-ja, pružati odlične fotografije. Video se može snimati u 8K rezoluciji pri 30 FPS-a, ali je zapravo riječ o upscaleanom 4K videu.

Što se tiče baterije, Pixel 10 Pro ima bateriju od 4.870 mAh s 30-vatnim punjenjem, dok Pixel 10 Pro XL nudi 5.200 mAh i punjenje od 45 W. Oba podržavaju Qi2 bežično punjenje, 15 W na Pixelu 10 Pro i 25 W na Pixelu 10 Pro XL, zahvaljujući novom Pixelsnapu, Googleovom odgovoru na MagSafe.

Oba uređaja imaju IP68 certifikat, podršku za Wi-Fi 7, UWB i Bluetooth 6, a sa softverske strane imaju Android 16 i sedam godina softverske podrške. Pixel 10 Pro od 128 GB bit će 1.099 eura, dok će Pixel 10 Pro XL sa 256 GB biti 1.299 eura.

 



