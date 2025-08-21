Pixel 10 zadržava dizajn prethodnika, ali dolazi s telefoto kamerom

Zahvaljujući telefoto kameri, Pixel 10 ima praktički sve što i svaki drugi flagship u 2025. godini, a sve to uz relativno kompaktan dizajn

SPECIFIKACIJE Ekran 6,3” OLED (2.424 x 1.080, 20:9, ~421 PPI), 120 Hz, Gorilla Glass Victus 2 Čip Google Tensor G5 (3 nm, 8 jezgri) RAM / Memorija 12 GB RAM / 128, 256 GB UFS 4.0 Stražnje kamere 48 MP (glavna, f/1.7, PDAF, OIS) + 13 MP ultraširoka (123°) + 10,8 MP telefoto (5x optički zoom, f/3.1, PDAF) Prednja kamera 10,5 MP, autofokus Povezivost GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi / Bluetooth 5.3 / NFC Baterija 4.970 mAh (neizmjenjiva) / 29 W žično, 15 W bežično (Qi2) Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 152.8 x 72 x 8.6 mm / 204 g Operacijski sustav Android 16 Datum predstavljanja 20. kolovoza 2025.

Google je službeno predstavio svoju novu seriju mobitela, Pixel 10, na događaju Made by Google održanom u Brooklynu. Nova serija uključuje Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL i Pixel 10 Pro Fold, a kao što se nagađalo i prethodnih tjedana, osnovni Pixel 10 po prvi puta stiže s telefoto kamerom što je korisna nadogradnja.

No, prije nego što se bacimo na kamere, pogledajmo prvo zaslon. Naime, Pixel 10 sprijeda ima 6,3-inčni OLED zaslon Full HD+ rezolucije kojeg Google naziva Actua, a koji zbog LTPO tehnologije može prilagođavati frekvenciju osvježavanja po potrebi do 120 Hz. Iako se radi o osnovnom Pixelu, zaslon je s deklariranih 2.000 nita svjetline u načinu visokog osvjetljenja svijetao, a od puknuća ga štiti Corningov Gorilla Glass Victus 2.

Pogoni ga 3-nanometarski Tensor G5 SoC kojeg je proizveo TSMC, uz sigurnosni čip Titan M2. Radi se, inače, o prvom Tensoru koji je proizveden izvan Samsunga, a koji bi zbog toga trebao imati značajno bolje performanse i energetsku učinkovitost. U slučaju Pixela 10, uparen je s 12 GB RAM-a te 128 ili 256 GB UFS 4.0 interne memorije.

Što se tiče dizajna, tu nema puno promjena s prednje strane. Tek kada se mobitel okrene, tada se odmah primijeti da stražnji sustav kamere u obliku kapsule sada ima tri senzora umjesto dosadašnja dva. Glavni senzor ima 48 MP, ultraširoki 13 MP, a novi telefoto 10,8 MP s 5x optičkim zumom. Sprijeda se, pak, nalazi kamera od 10,5 MP s autofokusom.

Za razliku od prethodnika, Pixel 10 ima blago povećanu bateriju kapaciteta 4.970 mAh te podržava 29-vatno žično i 15-vatno bežično punjenje putem novog Qi2 standarda. Novost je i to što je Google po prvi puta predstavio i Pixelsnap dodatke za bežično punjenje, s kojima je Pixel 10, naravno, kompatibilan.

Softversku strana pokriva najnoviji Android 16, a Google obećava čak 7 godina ažuriranja OS-a i sigurnosnih zakrpi, što je na samom vrhu tržišta. Od ostalih značajki, spomenimo poboljšani ultrazvučni senzor otiska prsta ispod zaslona te IP68 certifikat za otpornost na vodu i prašinu.

Osnovni Pixel 10 koštat će 900 eura, dok će verzija sa 256 GB interne memorije biti 1.000 eura.