Google je službeno priznao da odustaje od tableta

Google tvrdi da ne vidi situaciju u budućnosti u kojoj će se redovno koristiti uređaji veći od mobitela pa su odlučili odustati od razvoja tableta

Google je i službeno potvrdio da odustaje od razvoja novih tableta. Ova vijest dolazi gotovo dvije godine nakon predstavljanja Pixel Tableta, a kako kažu iz Googlea za Bloomberg, novih modela neće biti dok ne pronađu smisleniju budućnost za tu kategoriju uređaja.

Iz Googlea također kažu da trenutno ne vide situaciju u bliskoj budućnosti u kojoj bi korisnici redovito koristili uređaje veće od mobitela. Ovakva izjava poprilično je neobična, s obzirom na to da Apple i dalje bilježi milijunsku prodaju iPada, a tržište Android tableta također nije zamrlo. Naprotiv, konkurenti poput Samsunga i Xiaomija redovito predstavljaju nove modele.

Naravno, malo je vjerojatno da će ogromna tvrtka poput Googlea priznati da jednostavno nije bila dobra u dizajniranju softvera za tablete, što je prema mišljenju analitičara imalo veze s lošom prodajom, pa se umjesto toga „izvlači“ na to da tableti više nemaju smisla.

Inače, Googleov Pixel Tablet predstavljen je sredinom 2023. godine te ja dolazio s 11-inčnim LCD zaslonom i Tensor G2 SoC-om. Uz njega je dolazila i magnetska dock stanica, čime se tablet pretvarao u svojevrsni pametni hub. Iako je taj koncept bio relativno zanimljiv, prodaja je očito bila poprilično slaba.