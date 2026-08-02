Google u novom promotivnom videu prikazao Pixel Glow

Google će 12. kolovoza održati događaj Made by Google u kojem će predstaviti nove Pixele, a kako bi zagolicao maštu zainteresiranima, objavio je promotivni video u kojem po prvi puta detaljnije prikazuju značajku Pixel Glow.

Riječ je, naime, o RGB svjetlu koje se nalazi na stražnjem modulu kamere Pixela 11 Pro, a koje bi, prema još uvijek neslužbenim informacijama, trebalo služiti kao svojevrsna lampica za obavijesti koju korisnici mogu prilagoditi po svojoj želji.

Osim predstavljanja Pixela 11, Google će iskoristiti 12. kolovoz za predstavljanje i novog pametnog sata, Pixel Watcha 5, koji možda neće biti vizualno drugačiji od svoga prethodnika, ali bi zato trebao imati veću bateriju što će se svakako svidjeti kupcima.

Sve informacije bit će poznate 12. kolovoza.