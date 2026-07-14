Google Pixel 11 navodno stiže s prvim TSMC-ovim 2-nanometarskim SoC-om

Google bi već u kolovozu mogao preteći konkurenciju i prvi predstaviti mobitel s TSMC-ovim 2-nanometarskim SoC-om

Googleova nadolazeća serija Pixel 11 mogla bi prva koristiti SoC izrađen u TSMC-ovom 2-nanometarskom proizvodnom procesu.

Kako navode kineski izvori, Pixel 11 pokretat će 2-nanometarski Tensor G6. Time bi Google pretekao Apple, Qualcomm i MediaTek, čiji se 2-nanometarski SoC-ovi izrađeni u TSMC-ovim pogonima očekuju tek u uređajima predstavljenima tijekom rujna.

No, treba imati na umu da Samsung već ima komercijalno dostupan 2-nanometarski mobilni SoC. Riječ je o Exynosu 2600, proizvedenom u Samsungovu vlastitom 2-nanometarskom GAA proizvodnom procesu, koji pokreće pojedine modele iz serije Galaxy S26 na tržištima na kojima Samsung ne koristi Snapdragon.

Sve informacije o novim Pixelima znat će se 12. kolovoza kada će ih Google predstaviti.