Uvjerljiva objašnjenja za „izreke“ koje ne postoje – nema što AI ne može objasniti!

Tjedan za nama su društvene mreže našle novi mem: „You can't lick a badger twice“ („Ne možeš polizati jazavca dvaput“), navodnu narodnu izreku koja ne postoji ni u engleskom ni u hrvatskom niti, vjerojatno, ni u kojem drugom jeziku jer je besmislena.

Međutim, Gogleov Gemin AI Overview, ima objašnjenje i za tu „poznatu izreku“. Prema pisanju ArsTechnice, korisnici su ubrzo otkrili da dodavanjem riječi "meaning" (značenje) na kraj bilo koje besmislene fraze u Googleovoj pretrazi, AI Overview generira uvjerljivo zvučeće objašnjenje njenog navodnog značenja.

Na društvenim mrežama korisnici dijele primjere AI interpretacija vlastitih izmišljenih idioma. Posebno je zabavno izmišljanje izvora koji ne postoje kako bi se potkrijepila objašnjenja. Donekle se treba odati priznanje AI-ju što nekako uspijeva izvući smisao iz besmislica. AI Overview pokušava pronaći konotacije riječi i simbolička značenja kako bi stvorio objašnjenje, ponekad povezujući izmišljene fraze sa stvarnim konceptima ili činjenicama.

Tako je „izreku“, posve nepostojeću, naravno - A deft cat always rings the bell ("Spretna mačka uvijek zvoni zvonom“) povezao s konceptom stavljanje zvonaca mačkama, a za frazu "two cats are better than grapes" (dvije mačke su bolje od grožđa) ispravno je primijetio da grožđe može biti toksično za mačke. Korisno.

Čini se da temeljni problem leži u prirodi velikih jezičnih modela i njihovoj poteškoći u prepoznavanju granica vlastitog znanja, odnosno (ne)sposobnosti da jednostavno odgovore „ne znam“, „prvi put čujem za to“, „koja debilana“ ili bilo što slično što bi dalo do znanja da neka ideja, fraza, koncept ili tvrdnja ne postoje, nemaju smisla ili su jednostavno pogrešni.

Umjesto toga, drži se one narodne: Ne možeš polizati jazavca dvaput…