Googleov Face Unlock nesigurniji je od Appleovog

Google je prošlog tjedna predstavio novu seriju pametnih telefona – Pixel 4. Jedna od posebnosti po kojoj se izdvajaju od prethodne jest nedostatak klasičnog skenera otisaka prstiju. Nema čak ni onog naprednijeg in-display skenera, jer je Google ove godine u potpunosti odustao od skeniranja prstiju i sve karte bacio na tehnologiju za skeniranje lica – Face Unlock.

Čini se kako im je taj potez bio greška i to oveća. Naime, najnapredniji sustav prepoznavanja lica trenutno ima Apple i koristi ga na svojim iPhoneima, počevši s iPhoneom X. Stoga nije tajna na koga se Google namjerio kada je sa svojih novih telefona odlučio ukloniti skener otisaka prstiju.

No, u žurbi da preteknu Apple potkrala im se jedna oveća greška što je njihov sustav skeniranja lica učinilo bitno nesigurnijim od Appleovog. Otkriveno je kako je nove Pixele moguće otključati čak i kada korisnik nema otvorene oči. To je dosta velik sigurnosni propust jer bi netko mogao zloupotrijebiti to i otključati tuđi uređaj dok njegov vlasnik spava. Takvu mogućnost Apple je u startu onemogućio.

Google je svjestan propusta te je najavio njegov ispravak u nekoj od budućih nadogradnji Androida. Koliko će Googleu točno trebati za to nije poznato, ali sigurno neće biti preko noći. Naime, u kodu Androida se već ranije nalazio opis koji je upućivao na postajanje opcije koja onemogućava otključavanje uređaja sa zatvorenim očima, no navedena opcija nije dio finalne inačice Androida. To može značiti kako ju Google nije uspio ispeglati do kraja, te kako ju je svjesno (privremeno) izbacio.

Iako je ovo dosta velik sigurnosni propust hrvatski korisnici njime neće biti pogođeni, jer Google ni ove godine nema namjeru svoje uređaje službeno ponuditi na našem tržištu. No, onih par kupaca koji će novi Pixel 4 ili Pixel 4 XL nabaviti drugim kanalima, neka radije isključe Face Unlock i koriste se starijim tehnologijama – PIN-om i uzorkom, barem dok Google ne izda nadogradnju kojom će riješiti sigurnosni problem.