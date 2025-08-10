Honor 400 Smart dolazi sa Snapdragonom 6s Gen 3 i baterijom od 6.500 mAh

Honor 400 Smart predstavlja najslabiji, a time i najjeftiniji uređaj u obitelji Honora 400, a glavni adut mu je velika baterija od 6.500 mAh

SPECIFIKACIJE Ekran 6,77″ TFT LCD, 720×1610 px (~286 ppi), 120 Hz Čip Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 RAM / Memorija 4 GB RAM / 128 GB Stražnje kamere - 50 MP glavna (f/1.8, PDAF)

- 2 MP senzor dubine (f/2.4) Prednja kamera 5 MP (f/2.2) Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band), Bluetooth 5.1 Baterija 6.500 mAh, 35 W žično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 166,9 × 76,8 × 8,4 mm, 189 g Operacijski sustav Android 15, Magic OS 9 Datum predstavljanja 8. kolovoza 2025.

Honor je neočekivano proširio svoju ponudu srednjeg ranga predstavljanjem modela Honor 400 Smart u Europi. Riječ je o mobitelu koji će biti najslabiji član obitelji Honor 400, što će se svakako odraziti i na cijenu koja bi trebala biti povoljna.

Naime, Honor 400 Smart dolazi s velikim 6,77-inčnim LCD zaslonom rezolucije 720 x 1.610, frekvencijom osvježavanja od 120 Hz i vršnom svjetlinom od 700 nita. Odmah se po ovim specifikacijama može zaključiti da ovaj mobitel više pripada u segment nižeg ranga, stoga nije u potpunosti jasno zbog čega ga je Honor postavio tu gdje već je. Usprkos tome, za osnovne potrebe, prikaz sadržaja bit će prihvatljiv.

Nadalje, pogoni ga Snapdragon 6s Gen 3, Qualcommov SoC izrađen na TSMC-ovom 6-nanometarskom proizvodnom procesu koji ima dvije jezgre Cortex A78 takta do 2,3 GHz i šest jezgri Cortex-A55 do 2,0 GHz. U slučaju Honora 400 Smart, ovaj SoC dolazi uparen sa skromnih 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije koja se neće moći proširiti microSD karticom.

Sa stražnje strane nalazi se sustav kamera dizajniran da izgleda kao da ima barem tri, ako ne i četiri senzora. No, to u stvarnosti nije tako. Tamo se smjestila samo glavna kamera od 50 MP s otvorom blende f/1.8, kao i senzor dubine od 2 MP. Kako to i inače biva s mobitelima ovog ranga, fotografije u dnevnim uvjetima bit će solidne, ali će kvaliteta značajno opadati u uvjetima slabijeg osvjetljenja.

Najveći adut ovog mobitela upravo je baterija kapaciteta 6.500 mAh s podrškom za 35-vatno žično punjenje. Uz relativno slabe specifikacije, prosječni korisnici mogu očekivati i do dva dana autonomije, a oni zahtjevni i do tri ili četiri dana bez punjenja. Softversku stranu inače pokriva Android 15 s Magic UI-om 9.0 i Honor obećava pet godina sigurnosnih nadogradnji.

Cijena još uvijek nije poznata. Mobitel se trenutno može kupiti samo preko španjolskog teleoperatera Orange unutar pojedinih tarifa za 50 centi mjesečno, ali će u sljedećim tjednima stići i na ostala tržišta.