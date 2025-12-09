Honorov Robot Phone sljedeće godine u masovnoj proizvodnji

Honorov mobitel s pokretnom gimbal kamerom, Robot Phone, ući će u masovnu proizvodnju tijekom početka sljedeće godine. Predstavljanje se očekuje u ožujku 2026.

Matej Markovinović utorak, 9. prosinca 2025. u 08:12
📷 Screenshot: YouTube
Screenshot: YouTube

Honor je ovoga listopada najavio potpuno novi mobitel koji ima integriranu rotirajuću gimbal kameru koja reagira na ono što vidi. Tada je rečeno da će ga službeno predstaviti sa svim dodatnim detaljima na MWC-u u Barceloni početkom ožujka 2026. godine, a sada je otkriveno nešto više detalja.

Iako se mislilo da će biti riječ o prototipu, kineski analitičar SmartPikachu tvrdi da će se Honorov Robot Phone početi masovno proizvoditi u prvoj polovici iduće godine. Trenutno nije sigurno hoće li mobitel biti rezerviran samo za kinesko tržište ili će stići i globalno, ali je sigurno da će ga Honor očito komercijalno ponuditi.

O specifikacijama se još uvijek ništa ne govori. Još je prije navedeno da će Robot Phone imati AI model za prepoznavanje slika i emocija te da će zbog svoje okretne glave djelovati puno više poput nekog AI-a iz filmova nego klasičnih chatbotova na kakve smo do sada naviknuli.

Kako bi to trebalo izgledati, pogledajte u videu kojeg je Honor objavio još prije dva mjeseca.

 



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi