Honorov Robot Phone sljedeće godine u masovnoj proizvodnji

Honorov mobitel s pokretnom gimbal kamerom, Robot Phone, ući će u masovnu proizvodnju tijekom početka sljedeće godine. Predstavljanje se očekuje u ožujku 2026.

Honor je ovoga listopada najavio potpuno novi mobitel koji ima integriranu rotirajuću gimbal kameru koja reagira na ono što vidi. Tada je rečeno da će ga službeno predstaviti sa svim dodatnim detaljima na MWC-u u Barceloni početkom ožujka 2026. godine, a sada je otkriveno nešto više detalja.

Iako se mislilo da će biti riječ o prototipu, kineski analitičar SmartPikachu tvrdi da će se Honorov Robot Phone početi masovno proizvoditi u prvoj polovici iduće godine. Trenutno nije sigurno hoće li mobitel biti rezerviran samo za kinesko tržište ili će stići i globalno, ali je sigurno da će ga Honor očito komercijalno ponuditi.

O specifikacijama se još uvijek ništa ne govori. Još je prije navedeno da će Robot Phone imati AI model za prepoznavanje slika i emocija te da će zbog svoje okretne glave djelovati puno više poput nekog AI-a iz filmova nego klasičnih chatbotova na kakve smo do sada naviknuli.

Kako bi to trebalo izgledati, pogledajte u videu kojeg je Honor objavio još prije dva mjeseca.