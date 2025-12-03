Trese, lupa, udara: ovako se Honorovi uređaji testiraju u razvojnim laboratorijima

Nakon reportaža s mjesta gdje se Honorovi telefoni u Kini proizvode i prodaju, slijedi i posljednji nastavak izvješća s nedavnog obilaska njihove središnjice i pogona – priča iz laboratorija za testiranje mobitela, tableta i prijenosnih računala, smještenih u Šenženu (Shenzhen, ako vam je draže) i Sianu (Xi'an, ako vam je poznatije). Honor se, kao što smo već vidjeli u ranijim tekstovima, pokušava repozicionirati na tržištu i provesti svoj "Alpha plan", kojim će postati tehnološka kompanija i lider u području dizajna i inovacija, a ne samo biti puki proizvođač elektroničkih uređaja. U skladu s time velika sredstva ulažu u istraživanje razvoj, pa uz već spomenutih 13-ak tisuća registriranih patenata, raspolažu i velikim postrojenjima za testiranje uređaja.

Njihovi su istraživačko-razvojni laboratoriji u srcu te strategije, jer osiguravaju kvalitetu finalnog proizvoda, brinu o tome da on u rukama korisnika bude udoban, u svakodnevnom radu koristan, ali isto tako i dugotrajan. U Honorovim kampusima velike su višekatnice rezervirane isključivo za procese ispitivanja, a mi smo posjetili niz laboratorija u kojima su u svoj posao bile zadubljene desetine specijaliziranih stručnjaka – od onih za elektromagnetsko zračenje, preko ekrana, mikrofona i zvučnika, baterija, robusnosti kućišta i svakog drugog neizostavnog dijela uređaja koje proizvode.

Istraživačko-razvojni laboratorij u Šenženu ključno je mjesto za fundamentalna istraživanja, simulacije i testiranja. Njegov rad obuhvaća razvoj industrijskog softvera, algoritama i simuliranih okruženja za ispitivanje uređaja i tehnologija. Funkcionirajući kao inkubator za nove materijale, strukture i procese u segmentu pametnih uređaja, laboratorij omogućuje inovacije kod svih ključnih komponenti, počevši od same ideje pa do realizacije i njezinog testiranja u praksi.

Niz laboratorija

Još u fazi razvoja svaka komponenta koja će se ugrađivati u, primjerice, mobitel, mora proći rigorozno testiranje EM sukladnosti, pa se poludovršene i dovršene prototipove podvrgava nizu ispitivanja. U te svrhe Honor ima velik broj komora, zaštićenih Faradayevim kavezima, svim vrstama zvučne i mehaničke izolacije, kako bi ispitao kvalitetu, količinu i oblike zračenja. Imali smo sreću pa smo u nekim od tih komora smjeti "okinuti" i poneku fotografiju – sve ih, uz pripadajuće opise, možete vidjeti unutar ovog teksta.

Nadalje, laboratoriji uključuju i posebne razvojne sobe prilagođene testiranju ključnih funkcija. Vidjeli smo tamo kako se testira aktualna serija Magic 8 i njezine kamere, mikrofoni i ekrani. Za test mikrofona, primjerice, koriste se modeli ljudskih glava i torza, sve s ugrađenim mikrofonima i zvučnicima, koji simuliraju stvarne uvjete korištenja. U jednoj od soba postoji i promjenjiva konfiguracija, kojom se mijenja oblik zidova i njihova akustika, a niz zvučnika postavljenih u njoj može simulirati stvarne uvjete gradske buke, javnog prijevoza i slično, kako bi se provjerilo funkcionira li sustav mikrofona na mobitelu kako je to zamišljeno.

Među takvim "tihim" i izoliranim sobama za oko nam je zapeo i laboratorij za testiranje ciklusa sna – koji je zapravo simulirana spavaća soba s krevetom i zamračenim prozorima. Tamo testeri, kao dio posla, idu spavati nakon korištenja mobitela, sve da bi stručnjaci mogli dobiti uvid u to kako im izloženost ekranima utječe na cirkadijalni ritam. Pokušali smo im tamo odmah ostaviti životopis i prijaviti se za radno mjesto spavača, no nije nam uspjelo… stoga se moramo vratiti izvještavanju.

Provjera izdržljivosti

Poseban laboratorij s nizom robotiziranih sklopova Honor je posvetio izdržljivosti svojih mobitela. U tom se zdanju nalaze sobe prepune strojeva koji mobitele izlažu ekstremno visokim i niskim temperaturama (pojedinačno, ali i naizmjenično, s brzim promjenama temperature u posebnim komorama), vlazi, umjetnoj kiši, prašini, bacanju na pod (u posebno zanimljivoj sporoj centrifugi). Na tim zadacima radi manji broj ljudi, a više robota – neki od kojih imaju zadatak podizati mobitel i opetovano ga ispuštati na tvrdu podlogu pod različitim uglovima, dok čovjek kao kontrolor tek provjerava stanje uređaja nakon svakog pada i kontrolira kad će on popustiti pod torturom.

Također vrlo zanimljiva je soba u kojoj se ne čuje ništa osim ritmičkih zvukova klikanja, tapkanja i škljocanja – kao u starim urarskim radnjama – a te zvukove proizvodi novi niz robota, zaduženih za ispitivanje mehaničke otpornosti pojedinih komponenata. Jedan tako ima posao uštekavati i ištekavati USB priključak, drugi mehaničkim "prstom" svake sekunde pritišće istu tipku na kućištu (pri čemu je mobitel uključen i reagira na svako paljenje i gašenje zaslona), treći pokušava prelomiti priključeni kabel za punjenje, četvrti preklapa sklopive telefone tisuće puta, testirajući šarke… Robotske ruke vidjeli smo kako pišu stylusom po zaslonima tableta, robotski prsti "torturi" izlažu touchhpadove prijenosnika, a nizovi računala stoje u policama i "vrte" predefinirane benchmark testove.

U svim ranije spomenutim dijelovima laboratorija prošeće se tu i tamo koji zaposlenik i baci oko na rad robota, no u potonjem slučaju – kod masovnog testiranja laptopa – o svemu brine poseban sustav. On putem videonadzora prati sve ekrane testiranih prijenosnika, pa alarmira tehničare u slučaju kad neki od njih doživi BSOD.

Vidjevši sve to, iz prve ruke dobili smo kristalno jasnu sliku o tome što uključuje cijena koštanja pojedinog mobitela – on je daleko više od zbroja komponenti i njegovom se prodajom mora isplatiti sav trud i rad te investicije uložene u razvoj i testiranje, koje su kod Honora na razini najboljih i najvećih igrača na tržištu.