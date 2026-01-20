Honor Magic 8 Pro Air donosi specifikacije pravog flagshipa u ultra-tankom kućištu od 6,1 mm

Iako bi Honor Magic 8 Pro Air mogao biti privlačan i europskim kupcima kojima iPhone Air ne odgovara, čini se da će se prodavati samo u Kini

SPECIFIKACIJE Ekran 6,31″ LTPO OLED (rezolucija 1.216 × 2.640, ~461 ppi), 1–120 Hz Čip MediaTek Dimensity 9500 (osmojezgreni, 3 nm) RAM / Memorija 12 GB / 256, 512 GB – 16 GB / 512 GB, 1 TB Stražnje kamere - 50 MP f/1.6 (23 mm široka), 1/1.3", PDAF, OIS

- 64 MP f/2.6 (74 mm periskopska telefoto), 1/1.2", PDAF, OIS, 3.2× optički zoom

- 50 MP f/2.2 (16 mm ultraširoka), 112° Prednja kamera 50 MP f/2.0 (21 mm), 1/2.93" Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 / Bluetooth 6.0 Baterija 5.500 mAh (Si/C Li-Po), 80 W žično, 50 W bežično, 5 W reverzibilno žično Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C 2.0 Dimenzije i masa 150,5 × 71,9 × 6,1 mm / 155 g Operacijski sustav Android 16, MagicOS 10

Usprkos informacijama da su kineski proizvođači odustali od proizvodnje ultra-tankih mobitela zbog loše prodaje iPhone Aira, Honor je ipak zasukao rukave i odlučio „pokazati mišiće“ Appleu. Predstavili su Magic 8 Pro Air, mobitel koji u ultra-tankom formatu donosi specifikacije na razini pravog flagshipa, bez puno kompromisa po pitanju baterije.

Naime, Honor Magic 8 Pro Air ima 6,31-inčni LTPO AMOLED zaslon rezolucije 1.216 x 2.640, frekvencije osvježavanja od 120 Hz i visoke vršne svjetline do 6.000 nita. Za današnje standarde, riječ je o nešto manjem zaslonu, zbog čega je mobitel i lakše koristiti jednom rukom, što ide u prilog debljini od 6,1 mm i težini od 155 grama.

Foto: Honor

Kao što je i inače standard s mobitelima ove klase, tu je aluminijski okvir i staklena stražnja strana, a ugrađeni su i stereo zvučnici te fizički Nano SIM utor koji prima dvije kartice. Ako korisnicima nije po volji izvlačiti ladicu za SIM-icu, moguće je koristiti i eSIM. Mobitel je pritom i certificiran s IP68 i IP69 zaštitom od vode i prašine.

Sve pogoni Dimensity 9500, MediaTekov flagship SoC, uparen s do 16 GB LPDDR5X RAM-a i do 1 TB UFS 4.1 memorije, dok softversku stranu pokriva Honorov MagicOS 10 temeljen na Androidu 16. Unatoč izuzetno tankom profilu, Magic 8 Pro Air ima bateriju kapaciteta 5.500 mAh sa silicij-ugljičnom anodnom tehnologijom, uz podršku za 80-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje. Drugim riječima, autonomija bi trebala biti na razini mobitela standardne debljine.

Foto: Honor

Što se tiče kamera, na stražnjoj se strani nalazi modul s ti senzora. Glavna, 50-megapikselna kamera dolazi s velikim 1/1,3-inčnim senzorom, otvorom blende f/1.6 i optičkom stabilizacijom slike (OIS). Tu je i periskopska telefoto kamera od 64 MP s 1/1,2-inčnim senzorom, otvorom blende f/2.6, 3,2x optičkim zumom i OIS-om, a uz nju se smjestila i 50-megapikselna ultraširoka kamera koja ujedno služi i za makro fotografiju

Mobitel će biti dostupan za kupnju u varijantama Shadow Black, Fairy Purple, Feather White i Light Orange i to samo na kineskom tržištu. Hoće li se Honor predomisliti oko dostupnosti Magic 8 Pro Aira, trenutno nije poznato.