Honor MagicPad 4 tanji je od 5 mm, a ima bateriju od preko 10.000 mAh

Honor MagicPad 4 donosi kućište debljine svega 4,8 mm i 165-hercni OLED zaslon, čime se svrstava među najtanji i tehnički najnapredniji Android tablete današnjice

Bug.hr četvrtak, 5. ožujka 2026. u 06:15
MagicPad 4 📷 Foto: Honor
SPECIFIKACIJE
Ekran 12,3" OLED (1.920 x 3.000 piksela, omjer 3:2, ~290 PPI), 165 Hz, 1B boja, 5280 Hz PWM, vršna svjetlina do 2.400 nita
Čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm, 8-jezgreni)
RAM / Memorija 12 GB RAM / 256 GB ili 16 GB RAM / 512 GB interne memorije
Stražnje kamere 13 MP (f/2.0, autofokus, LED bljeskalica), 4K@30fps
Prednja kamera 9 MP (f/2.2), 4K@30fps
Povezivost Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (dual-band), Bluetooth 6.0 (aptX HD, aptX Adaptive, ASHA), USB-C 3.2 (DisplayPort 1.2, OTG)
Baterija 10.100 mAh (Si/C Li-Ion) / 66 W žično punjenje, 5 W obrnuto žično punjenje
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C 3.2 
Dimenzije i masa 273,4 x 178,8 x 4,8 mm / 450 g
Operacijski sustav Android 16 s MagicOS 10
Datum predstavljanja 1. ožujka 2026

Honor je na MWC-u predstavio novu verziju svog već tankog MagicPad tableta koja je sada još tanja. Prošlogodišnji MagicPad 3 bio je debeo svega 5,8 mm, dok novi MagicPad 4 tu brojku spušta na 4,8 mm. Za usporedbu, to je tanje od iPad Aira (6,1 mm), iPada Pro (5,1 mm), kao i Samsungovog Galaxy Taba S11 (5,1 mm). Tanji su jedino neki e-ink tableti, poput reMarkablea 2 koji je debeo svega 4,7 mm.

Naime, MagicPad 4 ima nešto manji, 12,3-inčni zaslon u odnosu na 13,3-inčni kod prethodnika. No, to je manji kompromis s obzirom na to da novi tablet koristi 165-hercni OLED zaslon umjesto LCD-a. U svakom slučaju, kvaliteta prikaza trebala bi biti na visokoj razini, a realno, 12,3 inča je i dalje velika dijagonala za takav uređaj.

MagicPad 4 📷 Foto: Honor
Tablet pogoni Qualcommov Snapdragon 8 Gen 5 u kombinaciji s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije ili 16 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. Iako ovaj SoC nije iz Qualcommove „Elite“ obitelji, performanse će biti i više nego dovoljne za igranje igara, gledanje sadržaja i uređivanje fotografija. Softversku stranu pokriva MagicOS temeljen na Androidu 16.

Kad je riječ o kamerama, na stražnjoj se strani nalazi senzor od 13 MP, dok je s prednje strane 9-megapikselni senzor. Iako su fotografske mogućnosti relativno skromne, MagicPad 4 ističe se svojim zvukom zahvaljujući ukupno osam zvučnika koji pružaju prostorni audio doživljaj. Oni koji su imali MagicPad 3, znaju da je kvaliteta zvuka zaista na visokoj razini za jedan tablet, a ništa lošiji neće biti ni MagicPad 4.

MagicPad 4 📷 Foto: Honor
Baterija je, doduše, nešto manjeg kapaciteta od one u MagicPadu 3 i iznosi 10.100 mAh. Iako Honor nije objavio procjene autonomije, pretpostavlja se da bi novi OLED zaslon mogao omogućiti dulje trajanje baterije u odnosu na prošlogodišnji model.

Što se tiče cijena, ovaj će se tablet moći kupiti na europskom tržištu po cijeni od 700 eura za inačicu od 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, dok verzija sa 16 GB RAM-a i 512 GB memorije košta 800 eura.

