Honor najavio Robot Phone, mobitel s pokretnom gimbal kamerom

Što nastaje kada se spoji DJI Osmo Pocket 3 i mobitel? Honor je pokušao to složiti i za sada izgleda poprilično neobično

Tijekom predstavljanja Magica 8 i 8 Pro, Honor je najavio potpuno novi mobitel pod nazivom Robot Phone kojeg će službeno predstaviti sa svim detaljima na MWC-u u Barceloni početkom ožujka 2026. godine.

Odmah na prvi pogled, vidljivo je da nije riječ o klasičnom mobitelu. Robot Phone ima integriranu rotirajuću gimbal kameru koja reagira na ono što vidi. Cijeli koncept te kamere podsjeća na DJI-ev Osmo Pocket 3.

Osim toga, mobitel će imati napredne AI funkcije koje će mu omogućiti interakciju s okolinom te prilagodbu snimanja u stvarnom vremenu. Honor za sada sve ovo opisuje kao svojevrsni koncept, pa nije jasno hoće li na MWC-u biti prikazan prototip ili već završena verzija uređaja koja bi trebala ići u slobodnu prodaju.

Zainteresirani korisnici već se mogu preregistrirati na službenim stranicama Honora kako bi dobili ekskluzivne informacije, pristup sadržajima iza kulisa i mogućnost sudjelovanja u ranom korisničkom testiranju. Tvrtka najavljuje da će upravo ti korisnici biti među prvima na svijetu koji će moći isprobati ovaj, kako oni kažu, revolucionarni uređaj.