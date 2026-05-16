Honor potvrdio kada će predstaviti Robot Phone

Za Honorov Robot Phone zna se već praktički godinu dana, a sada je potvrđeno i kada će biti predstavljen

Honor je službeno potvrdio da će svoj dugo najavljivani Robot Phone predstaviti tijekom trećeg kvartala ove godine, odnosno između srpnja i rujna, čime su se potvrdile ranije glasine.

Ova je potvrda stigla tijekom Filmskog festivala u Cannesu, gdje je Honor prikazao Robot Phone i demonstrirao njegove mogućnosti snimanja. Tijekom demonstracije, istaknuli su da će Robot Phone biti prvi uređaj koji je napravljen u suradnji s filmskom tvrtkom ARRI.

Također, treba podsjetiti da će Robot Phone koristiti 4DoF gimbal sustav stabilizacije, što upućuje na snažan fokus na mobilnu videoprodukciju i napredne mogućnosti snimanja. Honor mobitel opisuje kao „sljedeću evoluciju mobilnog filmskog stvaralaštva i AI hardverskih inovacija“.

Većina tehničkih specifikacija i dalje je nepoznata, no iz Honora poručuju da će više detalja otkriti uskoro.