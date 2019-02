Huawei P smart 2019 stigao i u Hrvatsku

Huawei je predstavio HUAWEI P smart 2019 s proširenim HUAWEI Dewdrop zaslonom, kao i novim, snažnijim osmojezgrenim Kirin 710 čipsetom. P smart 2019 zadržava korisničko iskustvo po kojem je Huawei P smart serija poznata, a tu je i AI kamera koja osigurava visoke performanse na stražnjoj, ali i na prednjoj kameri. Posebno je važno istaknuti kako uređaj dolazi sa 64 GB interne memorije te baterijom kapaciteta 3400 mAh, poručili su iz Huaweija.

Huawei P smart predstavljen je 2017. godine kao uređaj namijenjen srednjem tržišnom segmentu te primarno mladim korisnicima koji su tražili povoljan uređaj s visokokvalitetnim korisničkim sučeljem. Novi Huawei P smart 2019 poboljšanje je u odnosu na prethodnika u svim aspektima. Uz suvremeni dizajn, u njega su ugrađene brojne napredne tehnologije kako bi se samim korisnicima omogućilo bolje iskustvo koje će zadovoljiti sve njihove potrebe.

Prostor za pohranu i baterija

HUAWEI P smart 2019 dolazi sa 64 GB interne memorije, a zahtjevniji će korisnici memoriju moći proširiti microSD karticama kapaciteta do 512 GB. S toliko prostora za pohranu, korisnici lako mogu ponijeti dokumente i fotografije sa sobom, gdje god pošli. Dodatno, baterija kapaciteta 3400 mAh omogućuje cjelodnevno korištenje, a po Huaweijevim internim testiranjima, izdržat će do 10 sati internetskog pretraživanja na 4G mrežama, do 18 sati kontinuirane reprodukcije video sadržaja i čak do 96 sati kontinuirane reprodukcije glazbe.

P smart donosi napredni sustav upravljanja baterijom koji u pozadini primjenjuje nekoliko procesa namijenjenih njenom produljenju, uključujući gašenje minimiziranih aplikacija.

Zaslon

Uspoređujući HUAWEI P smart 2019 s njegovim prethodnikom, vidljiv je veći, 6,21 inčni zaslon omjera stranica 19,5:9, nazvan HUAWEI Dewdrop. Osim fizički većeg zaslona, novi je Huaweijev uređaj zamijenio gornji rub s usjekom u obliku bisera u kojem je smještena prednja kamera, a u potpunosti je uklonjen i donji rub zaslona. Gustoća piksela od 415 ppi postignuta je uz zaslon FHD+ (2340x1080) rezolucije prekrivajući 85 % NTSC skale boja. HUAWEI P Smart 2019 dolazi s Eye Comfort funkcijom certificiranim od TÜV Rheinland-a koji efikasno filtrira plavo svjetlo te ublažava njegovo djelovanje koje uzrokuje zamor očiju tijekom dugotrajnog korištenja uređaja.

Kamere

HUAWEI P smart 2019 opremljen je i s poboljšanim prednjim i stražnjim kamerama. Sprijeda je u dewdrop usjek ugrađena 8 MP širokokutna (f/2.0) selfie kamera. Osim što je kamera hardverski snažnija, ona sada podržava AI te AR. Portretni način rada omogućava korisnicima da primijene efekte za poljepšavanje kroz virtualno prepoznavanje lica. Prednja kamera također prepoznaje i optimizira osam kategorija najčešćih selfie pozadina kako bi korisnici mogli s lakoćom snimiti fotografije koje će željeti postaviti na svoje društvene mreže.

Dvostruka AI kamera sastoji se od glavne 13 MP kamere te sekundarne 2 MP kamere. Glavna kamera visoke rezolucije opremljena je sa f/1.8 lećom s virtualnim otvorom od f/0.95-16, dok sekundarna kamera prikuplja dodatne informacije za dubinsku segmentaciju i kreiranje autentičnih bokeh efekata. Zajedno, sustav kamera može producirati portrete studijske kvalitete. AI radi u pozadini kako bi inteligentno prepoznao preko 500 različitih scena i na temelju njih optimizirao postavke, uklanjajući barijere između fotografskih vještina profesionalaca i amatera. Nadalje, HUAWEI AI stabilizacija slike omogućuje, zajedno sa širokokutnom kamerom produciranje svijetlih, detaljnih noćnih snimaka bez šuma i bez potrebe za korištenje stativa.

Performanse

HUAWEI P smart 2019 opremljen je novim Kirin 710 čipsetom proizvedenom u 12nm tehnološkom procesu, a radni takt mu iznosi 2,2 GHz. Kirin 710 osigurava rad bez zastajkivanja, odlične gaming performanse i energetsku učinkovitost.

S uređajem dolazi i predinstalirani EMUI 9.0, najnovije Huaweijevo korisničko sučelje temeljeno na Android 9 Pie operativnom sustavu.

HUAWEI P smart 2019 donosi i inovativnu EROFS (Extendable Read-Only File System) funkciju kako bi se postigle bolje performanse i brzina diska. Sustav datoteka je proširen brojnim funkcijama namijenjenim kompresiji kako bi se korisnicima omogućilo da u svakom trenutku maksimaliziraju pohranu uređaja.

Uređaj je predstavljen u tri boje, Midnight Black, Sapphire Blue i Aurora Blue. 3D zaobljeno kućište izrađeno je od jednog dijela, a dolazi sa sjajnim pokrovom od materijala poput keramike koje uređaju daje premium osjećaj i izgled.

Huawei P smart 2019 dostupan je kod operatera i u slobodnoj prodaji po preporučenoj prodajnoj cijeni od 1.799 kuna.