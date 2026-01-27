Indija uskoro dobiva vlastite brendove mobitela za globalno tržište

Indijski ministar IT-ja smatra da Indija ima dovoljno snažan elektronički ekosustav s tisuće dobavljača i proizvođača komponenti, stoga je pravo vrijeme da razviju vlastite brendove mobitela za globalno tržište

Indija bi u sljedećih 12 do 18 mjeseci mogla predstaviti prve domaće brendove mobitela koji bi trebali stići i na globalno tržište, najavio je to na Svjetskom ekonomskom forumu indijski ministar IT-ja, Ashwini Vaishnaw.

Prema njegovim riječima, Indija danas raspolaže snažnim i "zrelim" elektroničkim ekosustavom, koji uključuje tisuće dobavljača i proizvođača komponenti potrebnih za izradu modernih mobitela. Smatra da je upravo zato vrijeme da Indija krene u razvoj vlastitih brendova, a ne da se zadrži isključivo na ulozi proizvodne baze za strane tvrtke.

Upravo zato, smatra Vaishnaw, došlo je vrijeme da zemlja krene u razvoj vlastitih brendova, a ne da se zadrži isključivo na ulozi proizvodne baze za strane tvrtke. Istaknimo da za sada još uvijek nije poznato hoće li se raditi o državnim projektima ili o privatnim tvrtkama, niti koliko će točno brendova biti predstavljeno.

Više detalja očekuje se uskoro.