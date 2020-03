iPhone 9 mogao bi biti lansiran u narednim danima

O lansiranju jeftinijeg iPhonea, naziva SE2 ili 9, govori se već zaista dugo. Posljednjih su se mjeseci intenzivirala šuškanja i neslužbene informacije, no otkazivanjem eventa inicijalno zakazanoga za 31. ožujka činilo se da će Apple odgoditi i početak prodaje ovog modela. Ipak, 9to5Mac doznaje kako to baš ne mora biti tako.

Moguće je, kažu, da se novi iPhone pojavi u prodaji već sljedećeg tjedna, unatoč tomu što su Appleove trgovine diljem svijeta zatvorene a globalna industrija i maloprodaja praktički stoji u mjestu. Apple je nedavno otvorio svoje tvornice, pa je moguće da su određene količine iPhonea 9 (ili SE 2) već sklopljene.

iPhone 9 case inventory arriving at Best Buy, other retailers with April 5 merchandising date https://t.co/qqnA0DgWGA by @ChanceHMiller pic.twitter.com/NE38sWj3DE — 9to5Mac.com (@9to5mac) March 30, 2020

Izvori koje citira 9to5Mac kažu da američkom lancu prodavaonica Best Buy i još nekima stižu pošiljke zaštitnih maskica na kojima stoji da su namijenjene iPhoneu od 4,7 inča (2020). Isto tako, ovi se proizvodi ne smiju naći u prodaji do 5. travnja, pa upućeni u ovu problematiku kažu da to puno govori i o početku prodaje novog iPhonea.

iPhone SE2 / iPhone 9

Prema dosadašnjim informacijama novi iPhone trebao bi dolaziti u tijelu modela 8, no s unutarnjim komponentama i procesorom A13 Bionic iz aktualne verzije 11. Imao bi Touch ID i zaslon od 4,7", a uz njega bi se mogla pojaviti i "Plus" inačica – uz iste performanse ali u tijelu iPhonea 8 Plus, s ekranom dijagonale 5,5". Cijene bi se trebale kretati od 350 ili 399 dolara pa na više.