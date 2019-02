Još malo detalja o Xiaomijevom Mi 9 flagshipu

Xiaomi ove godine ne drži previše do skrivanja informacija o dolazećim mobitelima, posebice kada je u pitanju ovogodišnji flagship – Mi 9. Kako se smanjuje broj dana do službenog predstavljanja tako iz same tvrtke dolazi sve više novih informacija.

Nakon što je Xiaomi potvrdio kakvog će dizajna biti Mi 9 te kako će se temeljiti na Snapdragonu 855 odlučili su s budućim potencijalnim kupcima podijeliti i informacije vezano uz razlučivost kamera, njihovu zaštitu od oštećenja te kvalitetu snimljenih fotografija.

Već neko vrijeme se zna kako će Mi 9 imati tri kamere sa stražnje strane te kako će jedna od njih imati razlučivost od 48 MP. No sada se zna i kako će druge dvije kamere imati razlučivost od 12 MP (telefoto) i 16 MP (ultraširoka). Zna se i kako će telefoto kamera imati optički zum s mogućnošću uvećavanja do 2X, a širokokutna kut snimanja od 117 stupnjeva.

S prednje strane uređaja nalazit će se jedna, takozvana selfie kamera razlučivosti 20 MP koja će za snimanje fotografija koristiti i umjetnu inteligenciju (AI) kako bi snimljene fotografije bile što bolje, a osobe na selfijima što ljepše.

Kako bi snimanje fotografija bilo kvalitetno i nakon više godina od kupovine potrebno je kamere zaštiti od oštećenja, posebice od ogrebotina na lećama. Kako bi doskočio tom problemu Xiaomi je odlučio preko kamera postaviti safirno staklo.

Što se zaslona tiče, on će imati dijagonalu od 6,4“ te 40% manji donji rub kućišta nego što je to slučaj kod njegovog prethodnika (Mi 8). Prazan prostor između zaslona i donjeg dijela kućišta ovog puta će biti debljine od samo 3,6 milimetara.

Što se boja kućišta tiče, kupcima će biti na raspolaganju četiri boje – dvije standardne black i blue te dvije gradijentne – blue i pink. U prilogu možete vidjeti i rendere koji potvrđuju gore iznesene navode kao i fotografije koje su načinje s kamerama budućeg Mi 9 flagshipa.

Što se cijena tiče, očekuje se kako će cijena osnovnog modela biti oko 326 eura. S povećanjem radne i podatkovne memorije rast će i cijena uređaja koje bi trebale ovisno o modelu iznositi i do 380, odnosno 460 eura. Također očekuje se i posebno izdanje s transparentnom stražnjom stranicom koji bi trebao stajati oko 780 eura.