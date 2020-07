Legion Phone Duel i ROG Phone 3 - dva moćna gamerska telefona

Zadnjih se mjeseci dosta pisalo o budućim gamerskim telefonima tvrtki Lenovo i Asus. Na kraju se pokazalo kako je većina tehničkih specifikacija koje su procurile u medije bile točne, no tijekom službenog predstavljanja otkrivene su i neke do tada nepoznate informacije – dodatna oprema, cijene, a u slučaju Lenovovog telefona i službeni naziv koji je na kraju dosta drugačiji – Legion Phone Duel.

Kako smo već naveli u uvodu telefoni se dizajnerski i tehnološki dosta razlikuju. Primjerice, dok Legion Phone Duel ima zaslon od ruba do ruba kućišta, ROG Phone 3 na gornjem i donjem dijelu zaslona ima nešto više praznog prostora. No taj prostor je dobro iskorišten – za ugradnju stereo zvučnika te selfie kamere čime je Asus izbjegao potrebu za motoriziranim skočnim mehanizmom za kojim je morao posegnuti Lenovo kako bi svojim kupcima osigurao selfie kameru.

Lenovo Legion Phone Duel

Kad smo kod selfie kamere napomenimo kako je Lenovo istu u potpunosti prilagodio gamerima. Naime, skočni mehanizam se ne nalazi na gornjem rubu kućišta, već bočnom. Razlog tomu je kako bi gameri mogli uz selfije istu kameru koristiti i za streamanje svojih igraćih sesija. Lenovo je stoga radi što bolje kvalitete zvuka dodao i četiri mikrofona. A kako se telefoni tijekom gaminga koriste u pejsažnom položaju odlučeno je da i selfie kamera bude na bočnom rubu kućišta. Iz istog razloga se na desnom bočnom rubu nalazi i dodatni USB-C port kako bi bateriju telefona bilo moguće puniti bez da kabel od punjača narušava udobnost korištenja uređaja.

Lenovo Legion Phone Duel ima tri kamere – prednju (selfie) kameru od 20 MP te dvije stražnje od 64 MP i 16 MP. Druga, odnosno treća posebnost Lenovovog telefona leži u njegovoj bateriji, odnosno u baterijama kojih su dvije. Svaka ima kapacitet od 2.500 mAh tj. korisnicima je na raspolaganju ukupni kapacitet od 5.000 mAh. Baterije podržavaju tehnologiju brzog punjenja (Turbo Power) od 90 W. No da bi ista bila primijenjena korisnik će morati koristiti oba USB-C porta istovremeno za što će mu biti potrebno i dva punjača. No u tom slučaju baterija će se od 0% pa do 100% kapaciteta napuniti u samo 30 minuta, a do 50% kapaciteta za 10 minuta.

Kako se telefoni za vrijeme gaminga znatno više zagrijavaju nego tijekom telefoniranja i pisanja poruka Lenovo je Legion Phone Duel opremio sa sustavom vodenog hlađenja s bakarnim provodnim cijevima.

Lenovo Legion Phone Duel - cijene za azijsko tržište 8/128 GB 3.499 CNY (500 USD) 12/128 GB 3.899 CNY (557 USD) 12/256 GB 4.199 CNY (600 USD) 16/512 GB 5.999 CNY (857 USD)

Asus ROG Phone 3

Asus je za svoj treći gamerski telefon prigodno nazvanog ROG Phone 3 odabrao nešto drugačiji pristup za prednju kameru – malčice deblji gornji rub. Time je izbjegao potrebu za skočnim mehanizmom, ali i bilo kakvog urezivanja ili bušenje zaslona. Asusova selfie kamera ima veću razlučivost – od 24 MP, no razlučivost glavne je ista kao i kod Lenova – 64 MP. Na stražnjoj strani kućišta nalaze se ukupno tri kamere, uz glavnu tu su još i dvije dodatne ultra široka od 13 MP i makro kamera od 5 MP. Iako su oba telefona po broju i razlučivosti kamera tu negdje, Asusove imaju blagu prednost nad Lenovovim – mogućnost snimanja u 8K kvaliteti, dok Lenovove snimaju u maksimalno 4K.

Asus je ROG Phone 3 opremio baterijom kapaciteta 6.000 mAh i podrškom za 30W tehnologiju brzog punjenja. Proizvođač navodi kako će se unutar 46 minuta baterija napuniti do 70% kapaciteta. I ovaj telefon ima dva USB-C porta. ROG Phone 3 ima i ultrazvučne tipke koje su smještene na rubovima kućišta, a koje služe za jednostavnije igranje. Na telefon se mogu spojiti različiti dodatci koje možete vidjeti u prilogu poput aktivnog hladnjaka, TwinView Docka koji donosi dodatni zaslon (6,6“ AMOLED, 144 Hz) kontrolera, držača za mobitel kako bi se isti mogao koristiti s kontrolerima drugih proizvođača i slično.

Što se čipseta i memorije tiče oba proizvođača su išli na sigurno – odabrali su aktualni Snapdragon 865+ čipset te do 16 GB RAM-a (LPDDR5) i do 512 GB internog podatkovnog prostora (UFS 3.1). Oba telefona imaju podršku za Wi-Fi 6 i 5G. Asus je odlučio ROG Phone 3 izdati i u Strix izdanju. Sve što je navedeno za standardni ROG Phone 3 vrijedi i za Strix model, osim čipseta. ROG Phone 3 Strix Edition opremljen je sa Snapdragonom 865 no zato mu je i cijena nešto povoljnija u odnosu na ROG Phone 3. Ni jedan od njih nema podršku za memorijske kartice pa treba voditi računa o količini podatkovnog prostora modela kojeg se kupuje.

Prilikom odabira zaslona također su oba proizvođača odabrala gotovo identičan zaslon. Lenovo Legion Phone Duel ima dijagonalu od 6,65“, a ROG Phone 3 od 6,59“. Oba imaju 144 Hz AMOLED panel, identičnu razlučivost od 2.340 x 1.080 točaka i podršku za HDR10+. Operacijski sustav je također najnoviji – Android 10. Uz Legion Phone Duel dolazi i korisničko sučelje ZUI12, a uz ROG Phone 3 ROG UI i ZenUi, a na korisniku je da odabere koji želi koristiti. Detaljne specifikacije i razlike između ova dva gamerska telefona možete provjeriti na službenim internetskim stranicama proizvođača.

Asus ROG Phone 3 8/256 GB (Strix) 799 EUR 12/512 GB 999 EUR 16/512 GB 1.099 EUR

Što se cijena tiče one su u skladu s ugrađenim hardverom, ili jednostavnije rečeno nisu male. Osnovni model Lenovovog Legion Phone Duel telefona stoji oko 500 USD, a Asusovog ROG Phonea 3 oko 800 eura. Cijene ostalih modela nalaze se u prilogu.