MediaTekov Dimensity 9500 stiže dan prije Qualcommovog Snapdragona 8 Elitea 2

MediaTek će predstaviti Dimensity 9500 22. rujna, točnije jedan dan prije nego što će Qualcomm predstaviti svoj vodeći Snapdragon 8 Elite 2

Dok je Qualcomm već odavno potvrdio da će svoj novi Snapdragon 8 Elite 2 predstaviti na Snapdragon Summitu 23. rujna, MediaTek planira predstaviti svoj vodeći Dimensity 9500 dan ranije, 22. rujna. Time se utrka između MediaTeka i Qualcomma za dominaciju na tržištu mobilnih SoC-ova dodatno zakuhava.

Kako navodi kineski analitičar Digital Chat Station, nedugo nakon predstavljanja Dimensityja 9500 na tržište će stići i prvi mobiteli koji će ga koristiti, a to će biti Vivo X300 Pro i Oppo Find X9 Pro. Iako još ništa nije službeno, oba bi modela trebala do kraja ove godine stići i na europsko tržište.

Što se tiče specifikacija Dimensityja 9500, temeljit će se na TSMC-ovom najnovijem 3-nanometarskom N3P proizvodnom procesu te će imati osmojezgreni CPU baziran na ARM-ovoj najnovijoj arhitekturi Cortex-X9. Testovi s Geekbencha pokazuju da će CPU sadržavati glavnu jezgru Travis X930 na 3,23 GHz, tri Alto jezgre na 3,03 GHz i četiri Gelas jezgre na 2,23 GHz.

Uz snažan CPU, tu je i nova grafika Mali-G1-Ultra MC12, koja bi trebala raditi na 1 GHz i omogućiti izvođenje igara s ray tracingom s više od 100 sličica u sekundi. SoC također ima snažniji NPU s deklariranih 100 TOPS-a, što će dodatno pogurati mogućnosti umjetne inteligencije u novim uređajima koji će ga koristiti.