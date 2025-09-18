MediaTek potvrdio datum predstavljanja Dimensityja 9500

Qualcomm će 23. rujna predstaviti Snapdragon 8 Elite Gen 5, a njegov glavni konkurent bit će MediaTekov nadolazeći Dimensity 9500. Prošloga se mjeseca govorilo da će najjači Dimensity do sada biti predstavljen 22. rujna, a sada je to MediaTek službeno i potvrdio.

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, Dimensity 9500 nastavlja trend procesora s velikim jezgrama te donosi poboljšanja u odnosu na Dimensity 9400 i 9400+. Prvi mobiteli koji će ga koristiti bit će Vivo X300 i X300 Pro koji već sada na AnTuTu benchmarku pokazuju rezultat od oko 4 milijuna bodova.

Iako se to čini poprilično impresivno, Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 mogao bi doseći između 4,2 i 4,4 milijuna bodova čime će oboriti rekord. Za usporedbu, aktualni rekorder na AnTuTu ljestvici, Red Magic 10 Pro sa Snapdragon 8 Eliteom, bilježi prosječnih 2,67 milijuna bodova, što znači da bi novi Qualcommov SoC mogao biti čak 58 posto brži.

Više informacija o Dimensityju 9500 i Snapdragon 8 Eliteu Gen 5 bit će poznato sljedeći tjedan.