MediaTek predstavio Dimensity 9500 za najjače mobitele na tržištu

Dan prije nego što bi Qualcomm trebao predstaviti Snapdraogn 8 Elite 5, MediaTek je predstavio izravnog konkurenta, Dimensity 9500

Matej Markovinović utorak, 23. rujna 2025. u 09:37
SPECIFIKACIJE
  MediaTek Dimensity 9500
Proizvodni proces TSMC 3nm
Glavna jezgra 1× Arm C1-Ultra (4,21 GHz, 2 MB L2 cache)
Jezgra za performanse 3× Arm C1-Premium (1 MB L2 cache)
Učinkovite jezgre 4× Arm C1-Pro (512 KB L2 cache)
GPU Arm Mali-G1 Ultra MC12
RAM LPDDR5X do 10.667 MHz
Pohrana UFS 4.1 (4-lane)
Povezivost 5G (3GPP-R17, Sub-6GHz, 5G-CA, 4G-CA), Wi-Fi 7 (7,3 Gbps), Bluetooth 6.0
Prikaz WQHD+/180Hz, Tri-port MIPI (za sklopive zaslone)

MediaTek je službeno predstavio svoj najmoćniji SoC do sada, Dimensity 9500, koji donosi značajna poboljšanja u području umjetne inteligencije, igranja i energetske učinkovitosti. Iako Qualcommov Snapdragon 8 Elite 5 još nije službeno prikazan, MediaTek tvrdi da bi njihov SoC trebao postaviti nove standarde u mobilnoj industriji.

No, prijeđimo mi sada na specifikacije o kojima se ionako pisalo proteklih tjedana. Naime, Dimensity 9500 temelji se na novoj generaciji Armovih CPU jezgri s takozvanim „All Big Core“ dizajnom. Tu je tako jedna Arm C1-Ultra jezgra na 4,21 GHz, tri C1-Premium i četiri C1-Pro jezgre. U odnosu na prethodnika, performanse po jednoj jezgri porasle su za 32 posto, a višejezgrene za 17 posto. Osim toga, SoC troši i do 55 posto manje energije pri vršnom opterećenju, a multitasking je za 30 posto učinkovitiji. Podržan je i Armv9.3 standard s novim SME2 instrukcijama za napredniju AI obradu.

Što se tiče grafike, tu je i novi Arm G1-Ultra GPU koji donosi do 33 posto bolje performanse i 42 posto bolju učinkovitost, dvostruko više jedinica za ray tracing koji bi trebao biti i do 112 posto brži. Uz podršku za Vulkanov ray tracing pipeline te značajke Unreal Enginea 5 poput MegaLightsa i Nanitea, Dimensity 9500 obećava igranje u 120 FPS-a s uključenim ray tracingom.

Poseban naglasak stavljen je i na umjetnu inteligenciju. Deveta generacija MediaTekovog NPU-a 990 s Generative AI Engineom 2.0 donosi dvostruko veću snagu od prethodnika, obradu velikih modela uz do 33 posto manju potrošnju te mogućnosti poput 100 posto bržeg LLM outputa, obrade do 128K tokena i generiranja 4K slika.

Za obradu fotografije i videa tu je Imagiq 1190 ISP, sposoban za snimanje fotografija do 200 MP i snimanje portretnih videa u 4K rezoluciji pri 60 FPS-a. Tu je i podrška za najnoviju tehnologiju MiraVision Adaptive Display. Kada je riječ i o povezivosti, Dimensity 9500 troši 10 posto manje energije na 5G mreži i 20 posto manje na Wi-Fiju.

Prvi mobiteli koji će koristiti MediaTekov Dimensity 9500 bit će Oppo Find X9 Pro i Vivo X300.



