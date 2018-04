Meizu predstavio ovogodišnje Meizu 15, 15 Plus i 15 Lite mobitele

Meizu je točno prema najavljenom rasporedu predstavio svoje ovogodišnje mobitele Meizu 15, Meizu 15 Plus te Meizu 15 Lite – glavni modeli odlikuju se dvjema kamerama i AMOLED zaslonima

Meizu je točno kako je i bio najavio, 22. travnja predstavio svoje ovogodišnje mobitele – Meizu 15, Meizu 15 Plus i Meizu 15 Lite. Glavni modeli – Meizu 15 i Meizu 15 Plus su uz kvalitetnije AMOLED zaslone dobili i po dvije stražnje kamere dok je Meizu 15 Lite dobio IPS zaslon i po jednu kameru sa svake strane.

Meizu 15 opremljen je sa zaslonom dijagonale 5,46 inča, a veći mu brat (Meizu M15 Plus) sa zaslonom dijagonale 5,95 inča. Oba modela imaju zaslon omjera 16:9, s tom razlikom što osnovni model ima FHD, a Plus model QHD rezoluciju.

Što se kamera tiče, proizvođač je odlučio oba modela opremiti s istim kamerama. S prednje strane postavljena je po jedna kamera rezolucije 20 MP, a sa stražnje po jedna od 12 MP (Sony IMX330) i 20 MP (Sony IMX350). Napomenimo i kako stražnja 20-megapikselna kamera ima mogućnost optičkog povećanja (2X) bez gubitka kvalitete. Proizvođač čak jamči kako neće biti gubitka kvalitete ni pri povećanju od 3X.

Meizu 15 Plus

Da bi kvaliteta snimljenih fotografija i videozapisa bila što bolja, Meizu je osigurao i podršku za OIS i EIS tehnologije na Plus modelu te podršku za OIS na osnovnom, M15 modelu. Dakako tu je i podrška za laserski te fazni autofokus.

Kako je poznato od ranije, Meizu M15 Plus temelji se na Eynosu 8890,a Meizu 15 na Snapdragonu 660. Plus model opremljen je sa 6 GB RAM-a te 64 GB i 128 GB interne memorije. Osnovni model je zadržao istu količinu podatkovnog prostora kao i veći mu brat, ali je zato dobio manje radne memorije – 4 GB RAM-a.

Meizu 15

Baterije koje ova dva uređaja napajaju energijom potrebnom za rad su kapaciteta 3.000 mAh (M15) i 3.500 mAh (M15 Plus). Kapacitet baterija ne bi trebao biti problem jer oba mobitela podržavaju i tehnologiju brzog punjena baterija. Ljubiteljima glazbe u pokretu svidjet će se stereo zvučnici te odluka da se zadrži 3,5-milimetarski audio port.

Najslabiji model smo ostavili za kraj – Meizu 15 Lite. Kako mu sam naziv govori ovaj model ima najslabije specifikacije u čitavoj seriji. Ima isti tip zaslona (IPS), iste dijagonale (5,46 inča) i rezolucije (FHD) kao i model M15. Za Lite model Meizu je odabrao Snapdragona 626, 4 GB RAM-a i 64 GB interne memorije. Sa svake strane uređaja nalazi se po jedna kamera – 12 MP (stražnja, IMX362), a s prednje 20 MP (IMX350) koje također nose Sonyjev potpis. Baterija je kapaciteta 3.000 mAh.

Meizu 15 Lite

Softversku stranu sva tri modela čini Android platforma – Android 7.1.1 koji je dodatno prilagođen dodavanjem korisničkog sučelja Flyme 7 koji stiže sa 100 novih inovacija i poboljšanja. Skener otiska prsta odlikuje se s novim mEngine vibro motorom koji je prema navodima proizvođača jednako kvalitetan kao i Appleov Taptic Engine. Otisak prsta prepoznaje unutar 0,08 sekundi.

Meizu 15 moći će se od 29. travnja nabaviti po cijeni od oko 2.500 do 2.800 kuna, a Plus model po cijenama od 3.000 do 3.300 kuna (ovisno o modelu). Cijena Lite modela je oko 1.700 kuna.