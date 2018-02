Nokia 7 Plus donosi dvostruku Zeiss kameru

Iz Kine stiže informacija kako će novi pametni telefon Nokia 7 Plus imati dvostruku stražnju Zeiss kameru, 6-inčni zaslon u 18:9 formatu, Snapdragon 660 čip i Android Oreo

Internetska stranica NokiaPowerUser donosi nove informacije iz Kine koje otkrivaju značajke pametnog telefona Nokia 7 Plus koji bi trebao biti službeno predstavljen na predstojećem MWC-u.

Navodi se kako će Nokia 7 Plus doći s dvostrukom stražnjom Zeiss kamerom, koja se sastoji od jednog 12-megapikselnog i jednog 13-megapikselnog senzora u kombinaciji s optičkim zumiranjem do 2x. Selfie kamera pak uključuje 16-megapikselnu Zeiss kameru s Tetracell tehnologijom. Što se tiče kamera, Nokia 7 Plus bi trebala doći i s Pro načinom snimanja poznatim još s nekadašnjih Nokia Lumia uređaja.

Uz to spominje se i aluminijsko kućište s keramičkom i staklenom pozadinom, 6-inčni zaslon u 18:9 formatu s Gorilla Glass zaštitom, Qualcommov Snapdragon 660 čip s Adreno 512 grafikom, 4 GB RAM-a, 64 GB interne memorije proširive microSD karticama, USB Type-C priključak te bateriju nepoznata kapaciteta s podrškom za Quick Charge tehnologiju.

Nokia 7 Plus će kao operativni sustav koristiti Android 8.0 Oreo, a kada se nađe na tržištu, imat će cijenu od oko 300 eura.