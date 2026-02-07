Nokia N8 odbija otići u mirovinu, dobila je modernizirani Symbian OS

Iako se platforma Symbian već godinama smatra tehnološkom poviješću, ova godina donosi neočekivani preokret za preostale vlasnike starih Nokijinih mobitela (koji su već pomalo i muzejski primjerci). Naime, skupina entuzijasta razvila je novi, prilagođeni firmware pod nazivom "Reborn", koji je udahnuo novi život modelu Nokia N8.

Oživljena legenda

Ovaj uređaj, koji je 2010. godine slovio za predvodnika u području mobilne fotografije, bio je i prvi Nokijin "touchscreen monolit" bez fizičke tipkovnice. Sada, pak, ponovno postaje funkcionalan zahvaljujući naporima zajednice koja odbija prihvatiti činjenicu da bi kvalitetan hardver mogao završiti u otpadu. Iako je Symbian OS službeno ugašen prije više od desetljeća, nova zajednica modera razvila je prilagođeni operacijski sustav za staru Nokiju.

Glavni cilj projekta bio je ispraviti ključne propuste koje Nokia, kao tadašnji tržišni lider, nije uspjela riješiti prije prelaska na Microsoftov Windows Phone. Reborn ROM temelji se na verziji Nokia Belle, posljednjoj službenoj iteraciji Symbiana, ali donosi značajna poboljšanja u performansama. Programeri su uklonili nepotrebne datoteke (bloatware) te integrirali ažurirane HTTPS sigurnosne certifikate, što je ključno za pregledavanje modernih web stranica.

Također, uveden je novi App Store s pristupom velikim arhivama Symbian aplikacija, a ukinuta su i ograničenja potpisivanja aplikacija koja su godinama otežavala instalaciju softvera. Optimizacijom sistemskog memorijskog upravljanja i procesorskog rasporeda, sučelje na skromnom procesoru takta "čak" 680 MHz i 256 MB radne memorije djeluje brže i fluidnije nego što je to bio slučaj u vrijeme originalnog izlaska na tržište.

Održivost kroz nostalgiju

Osim softverskih preinaka i doze nostalgije koju projekt nosi, entuzijasti su u oživljeni mobitel ugradili i održivost kad je riječ o hardverskoj strani uređaja. Naime, Nokia N8 bila je ispred svog vremena s OLED zaslonom, ali i kućištem koje nije predviđalo laku zamjenu baterije, što je to tada bio standard na mobilnim uređajima. Stoga ova modernizirana verzija donosi i pojednostavljeno otvaranje i servisiranje, modularni dizajn s vijcima, ali i ponešto dijelova od drugih uređaja, kako bi sve funkcioniralo kako treba.

Zabavni "uradi sam" projekt naglašava i povijesnu važnost Symbiana koji je, unatoč gubitku utrke s Appleovim iOS-om i Googleovim Androidom, ostao upamćen po izuzetnoj energetskoj učinkovitosti i brzini u osnovnim operacijama. Dok se industrija danas okreće brzim mrežama i umjetnoj inteligenciji, mali krug zaljubljenika u finsku tehnologiju i u 2026. godini dokazuje da "mrtve" platforme mogu nastaviti živjeti – sve dok god postoji volja za njihovim održavanjem. Uz strast zajednice i kvalitetnu softversku podršku, tehnologija stara više od desetljeća pokazala je da može i dalje pružati zadovoljstvo u radu.